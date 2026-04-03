Стало известно, какое решение Челестини принял по Мойзесу после конфликта

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини изначально не собирался возвращать в состав отстранeнного от тренировок защитника Мойзеса.
«Изначально Челестини сказал: «При мне его в команде не будет». Но руководству клуба удалось примирить главного тренера и лидера команды», – рассказал источник.
- Бразильца отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес главного тренера Фабио Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
- Комментатор Константин Генич рассказал: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
- Позднее сообщалось, что игрок извинился перед Челестини и вернулся в основной состав.
Источник: «Чемпионат»