Тарханов двумя словами оценил вариант с Галактионовым в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение в клуб Михаила Галактионова.

«На мой взгляд, Михаил Галактионов – это отличный кандидат на пост главного тренера ЦСКА. По моему мнению, он проводит просто великолепную работу в «Локомотиве» на протяжении последних четырех лет.

И мне кажется, что очень важным фактором в данном случае является то, что под его руководством выросло огромное количество молодых российских игроков. Так что лично я бы одобрил такой выбор армейского клуба», – сказал Тарханов.