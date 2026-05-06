Тарханов двумя словами оценил вариант с Галактионовым в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение в клуб Михаила Галактионова.
«На мой взгляд, Михаил Галактионов – это отличный кандидат на пост главного тренера ЦСКА. По моему мнению, он проводит просто великолепную работу в «Локомотиве» на протяжении последних четырех лет.
И мне кажется, что очень важным фактором в данном случае является то, что под его руководством выросло огромное количество молодых российских игроков. Так что лично я бы одобрил такой выбор армейского клуба», – сказал Тарханов.
- 4 мая исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов после увольнения Фабио Челестини.
- Срок контракта главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с нынешним клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Сам Тарханов сейчас тренирует женский «Енисей».
Источник: «РБ Спорт»