Генич призвал изменить формат переходных матчей за места в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил изменить систему переходных матчей за место в РПЛ.

«Лучше сделать, чтобы три команды вылетали. Третья и четвeртая команды Первой лиги играют друг с другом и выясняют, кто поднимется в Премьер-лигу, а 13-е и 14-е места играют свой стык за право остаться», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».