  Генич призвал изменить формат переходных матчей за места в РПЛ

Генич призвал изменить формат переходных матчей за места в РПЛ

Сегодня, 19:15
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предложил изменить систему переходных матчей за место в РПЛ.

«Лучше сделать, чтобы три команды вылетали. Третья и четвeртая команды Первой лиги играют друг с другом и выясняют, кто поднимется в Премьер-лигу, а 13-е и 14-е места играют свой стык за право остаться», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • В минувшем сезоне участники переходных матчей от РПЛ – «Динамо Мх» и «Акрон» – сохранили свои места.
  • Их соперниками были «Урал» и «Ротор» соответственно.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1779813374
а у нас тут англия или италия, что ли, где 20 команд, и вылетают 3? у нас 16 команд - и вылетают 2. и ещё двум нервишки пощекотать, но остаться.
Ответить
Антрацитовый волхв
1779815056
Чушь какая-то. Мне французский формат нравится. Но 16 команд лучше и оставить.
Ответить
Император 1
1779815119
Зачем? Лучше вообще сделать, если команда из зоны вылета набирает определённое количество очков, то играет в стыках, потому что можно набрать 10 очков, а можно 30.
Ответить
swot1205
1779816701
кстати, звучит здраво. так то у 13 и 14 места преимущество-состав под РПЛ
Ответить
