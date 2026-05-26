Назначение Шварца в «Динамо» назвали самоунижением

Юрист, агент Антон Смирнов недоволен, что «Динамо» вернуло Сандро Шварца на пост главного тренера.

Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.

Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

«Почему Шварц в «Динамо» это ошибка или много шума из ничего.

Шварц проиграл с «Динамо» 4 из 5 последних туров и 1 раз сыграл вничью с общей разницей мячей 8-17, потеряв 14 очков и выбыв из чемпионской гонки. Крутой тренер, который не думает о результате, спорте и титулах.

Никакого отношения к финансовому аспекту

Именно поэтому Шварц возвращается в Россию на огромные деньги. Его тупо купили с потрохами. А что, закончилась СВО? Или Шварц переобулся и теперь будет относиться к военному конфликту на Украине лояльно? И даже не будет плакать ни с кем в тренерской?

До какой степени мы себя не уважаем, что берeм на работу вот таких, которые сбежали одними из первых из нашей страны, наговорив всякой херни?

До какой степени мы верим во все заграничное и в халяву, что готовы прибегнуть к услугам засланных казачков при первой появившейся возможности?

Говорят, что, когда уходил Шварц, игроки плакали... Шварц тоже говорил, что плакал вместе с игроками в тренерской, но уже по другому поводу. Это профессиональный спорт с миллионами долларов дохода или институт, сука, благородных девиц? Да по Пепу нет столько страданий в Манчестере, сколько по Шварцу в Петровском парке.

Мне обидно за страну и в целом за ведомственную исторически команду.

Но мне похеру на «Динамо» в принципе. Если им нравится унижаться и быть во всем этом, то ради Бога. Опять же одной командой в борьбе за титулы меньше. Ведь Шварц сказал, что он не про результат и титулы, вообще не про спорт. Собственно, карьерой после «Динамо» он этот тезис лишь подтвердил...» – написал Смирнов в телеграм-канале.