«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, как отреагировали его одноклубники на вызов в сборную России.
– Как одноклубники в «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в сборную?
– Если честно, они были очень рады за меня. И многие из них у меня спрашивали: «Ты едешь играть на чемпионат мира?» Они не все знают, что Россия не может пока играть, им потом надо было объяснять. Но меня поздравили, сказали: «Покажи, на что ты способен».
- В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
- Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.
Источник: сайт РФС