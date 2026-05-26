«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, как отреагировали его одноклубники на вызов в сборную России.

– Как одноклубники в «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в сборную?

– Если честно, они были очень рады за меня. И многие из них у меня спрашивали: «Ты едешь играть на чемпионат мира?» Они не все знают, что Россия не может пока играть, им потом надо было объяснять. Но меня поздравили, сказали: «Покажи, на что ты способен».