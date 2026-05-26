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  • «Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России

«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России

26 мая, 12:36
3

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, как отреагировали его одноклубники на вызов в сборную России.

– Как одноклубники в «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в сборную?

– Если честно, они были очень рады за меня. И многие из них у меня спрашивали: «Ты едешь играть на чемпионат мира?» Они не все знают, что Россия не может пока играть, им потом надо было объяснять. Но меня поздравили, сказали: «Покажи, на что ты способен».

  • В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
  • Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
  • Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.

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Источник: сайт РФС
Манчестер Юнайтед Ибрагимов Амир
Комментарии (3)
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361isa@mail.ru
1779791952
Желаем успехов парню.
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Дважды два
1779795006
Комментарий скрыт модератором
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FFR
1779798198
Он едет в сборную, которая валяет дурака под руководством Карпина.
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