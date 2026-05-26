  Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»

Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»

Сегодня, 12:29
Автор «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров не против возвращения Артема Дзюбы в «Спартак».

«Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не исключил появления в команде Артeм Дзюба, чем моментально вызвал волну обсуждения – в основном негативную – среди болельщиков.

Я, кстати, не имею ничего против возвращения Дзюбы в родной клуб. Да, несмотря на все, что было. Да, несмотря на отношение к нему части фанатов. Дзюба всегда и везде говорит, что он спартаковец, а времена горячего противостояния с клубом и трибунами, кажется, уже прошли.

Но в этой истории есть одно «но» – делать это нужно было раньше. Возвращать Артема стоило 2–3 года назад: тогда он принес бы команде гораздо больше пользы, и, возможно, Заболотный никогда бы не надел футболку с ромбом.

Вернуть Дзюбу сейчас – это прежде всего про опыт, помощь молодым, символизм, примирение и красивую историю. Чисто футбольного в этом решении уже не так много. При этом Дзюба в любом возрасте и состоянии, скорее всего, будет сильнее Заболотного и принесет команде больше пользы и очков, чем Антон. Но время не щадит никого.

И все же я бы посмотрел на Дзюбу в «Спартаке». Это могла бы быть максимально человечная история – возвращение блудного сына домой. Дома ведь ждут всегда, независимо от того, что ты натворил и наговорил. Дом есть дом. И у Дзюбы он тоже есть», – написал Алланазаров.

  • 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (4)
NewLife
1779788967
Динозавр, лучше уговори свое начальству взять зюбу на работу в синит экспресс. И не пыли здесь об этом уроде.
IVANRUS777
1779790003
Его дом помойка питерская.
...уефан
1779790928
...цуко, какого кизяка вы там все обкурились!?...
Красногвардейчик
1779791308
Дзюба всегда и везде говорит, что он спартаковец =========== Эта тварь, будучи в Зените, поливала грязью Спартак как могла.....он вспомнил то что он спартаковец, только сейчас, когда повышенное пенсионное пособие потребовалось. Призываю ,,заклятых,,.....не вздумайте этого иуду пригреть
