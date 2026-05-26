Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»

Автор «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров не против возвращения Артема Дзюбы в «Спартак».

«Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не исключил появления в команде Артeм Дзюба, чем моментально вызвал волну обсуждения – в основном негативную – среди болельщиков.

Я, кстати, не имею ничего против возвращения Дзюбы в родной клуб. Да, несмотря на все, что было. Да, несмотря на отношение к нему части фанатов. Дзюба всегда и везде говорит, что он спартаковец, а времена горячего противостояния с клубом и трибунами, кажется, уже прошли.

Но в этой истории есть одно «но» – делать это нужно было раньше. Возвращать Артема стоило 2–3 года назад: тогда он принес бы команде гораздо больше пользы, и, возможно, Заболотный никогда бы не надел футболку с ромбом.

Вернуть Дзюбу сейчас – это прежде всего про опыт, помощь молодым, символизм, примирение и красивую историю. Чисто футбольного в этом решении уже не так много. При этом Дзюба в любом возрасте и состоянии, скорее всего, будет сильнее Заболотного и принесет команде больше пользы и очков, чем Антон. Но время не щадит никого.

И все же я бы посмотрел на Дзюбу в «Спартаке». Это могла бы быть максимально человечная история – возвращение блудного сына домой. Дома ведь ждут всегда, независимо от того, что ты натворил и наговорил. Дом есть дом. И у Дзюбы он тоже есть», – написал Алланазаров.