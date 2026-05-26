Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера московской команды. Также он рассказал, как был уволен Деян Станкович.
– Назначение Карседо – попадание в точку?
– Мой ответ – да! Хотя лучше пусть судят со стороны. Фанаты, думаю, скажут, что это так.
– Карседо в «Спартаке» на долгие годы?
– Он наш тренер. Думаю, что это лучший вариант для клуба.
– Давайте наконец-то проясним – кто уволил Станковича?
– Это наше общее решение: мое, совета директоров, генерального директора. Все серьезные шаги в этом клубе предпринимаются коллегиально.
- Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года.
- Под его руководством московская команда выиграла суперфинал FONBET Кубка России.
- В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.
Источник: «Спорт-Экспресс»