Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»

Сегодня, 11:41
5

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера московской команды. Также он рассказал, как был уволен Деян Станкович.

– Назначение Карседо – попадание в точку?

– Мой ответ – да! Хотя лучше пусть судят со стороны. Фанаты, думаю, скажут, что это так.

– Карседо в «Спартаке» на долгие годы?

– Он наш тренер. Думаю, что это лучший вариант для клуба.

– Давайте наконец-то проясним – кто уволил Станковича?

– Это наше общее решение: мое, совета директоров, генерального директора. Все серьезные шаги в этом клубе предпринимаются коллегиально.

  • Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года.
  • Под его руководством московская команда выиграла суперфинал FONBET Кубка России.
  • В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Карседо Хуан Карлос Кахигао Франсис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1779785669
Станковича увольнять надо было сразу после провального сезона 2024-25, а не цацкаться с ним еще полгода, сербские футбольные тренеры - одни из слабейших в гей-ропе, не понимаю "страстного" желания команд приглашать их в РПЛ на работу...👺 после увольнения Станка команда ожила...🤩
Ответить
Интерес
1779785951
Вот же гады! Интернациональная банда рукамиводителей обидела нашего лысого сербского брата!
Ответить
...уефан
1779787701
...короче, хрен края найдёшь - круговая порука, каждый нанёс свой удар, пока потерпевший был ещё жив...
Ответить
Plyash
1779791246
Станкович неуправляемый индивид и кроме , как быковать , у него больше ничего не получается . Если всё идёт хорошо , то он спокоен , если что-то не так , то мы получаем истеричную бабу , как в нашем случае . На стадионе в тренерском секторе на него не только гадко смотреть было , но и стыдно . Нашему уважаемому , талантливому Талалаеву надо бы учиться на чужих ошибках .
Ответить
