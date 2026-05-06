В «Спартаке» опять недовольны Карасевым

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о судействе после кубковой победы над ЦСКА (1:0).
Во втором тайме судья Кирилл Левников отменил красную карточку для полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Петербуржцу помог судья на ВАР Сергей Карасев.
– Красная карточка? Я не понимаю это. Извините, я до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Рефери сделал хорошее решение показать красную. Это была чистая красная. Не понимаю почему Карасев подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно четко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!
Думаю, главный арбитр провел хорошую игру. Вопрос почему Карасев попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.
– Карасев против «Спартака»?
– Это хороший вопрос. Но я не могу говорить за него. Все что я вижу, есть решения, которые есть против «Спартака», и я с этим не согласен. Призываю всех обратить внимание на этот эпизод.
– Что с этим делать?
– Я не знаю, это вопрос к РФС.
- Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.