В «Спартаке» опять недовольны Карасевым

6 мая, 23:47
19

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о судействе после кубковой победы над ЦСКА (1:0).

Во втором тайме судья Кирилл Левников отменил красную карточку для полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Петербуржцу помог судья на ВАР Сергей Карасев.

– Красная карточка? Я не понимаю это. Извините, я до сих пор не понимаю некоторых решений. Возможно, потому что я иностранец. Рефери сделал хорошее решение показать красную. Это была чистая красная. Не понимаю почему Карасев подозвал арбитра к экрану, чтобы просмотреть этот эпизод. Думаю, каждый из нас видел совершенно четко шипы на голеностопе Мартинса. Это чистая красная в Москве, Катманду и даже в Андах!

Думаю, главный арбитр провел хорошую игру. Вопрос почему Карасев попросил пересмотреть эпизод. Все, кто носят очки, могли это увидеть. Можно 100 раз пересмотреть эпизод, там будут шипы на голеностопе.

– Карасев против «Спартака»?

– Это хороший вопрос. Но я не могу говорить за него. Все что я вижу, есть решения, которые есть против «Спартака», и я с этим не согласен. Призываю всех обратить внимание на этот эпизод.

– Что с этим делать?

– Я не знаю, это вопрос к РФС.

  • Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис Карасев Сергей
VVM1964
1778101557
Не красная- согласен с судьей !!!
Gwynbleidd
1778101747
По моему Кахигао идиот...
FWSPM
1778101827
к лучшему что не удалили было бы потом нытье... так то это скорее красная конечно... было додавливание.
ziborock
1778102531
Возможно это и была бы не красная, но после удаления Соболева в игре с Ахматом это 100-процентная КРАСНАЯ!!!
Бумбраш
1778119728
Сейчас выступит мажич и скажет что там и жёлтой много,и наказывать надо Мартинса..в судейском корпусе бардак.еслт тапочкин говорит "это хорошая жёлтая".а есть плохая?тупорогие дятлы,следуйте правилам и не ищите намерений,умыслов...
a_who
1778125515
Вот и славно ! а то бы ныли что не честно , да и от карася не в первый раз .
Краснодарец чемпион
1778129914
Я же говорю свин*и всегда ноют— если не удалить просто так соперника и не дать Спартаку пенальти, то судья купленный!
Прокс
1778130375
СракТак- ******** из Москва-Швеи!!!
andr45
1778147378
«Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься» ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК принял решение, что решала КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 На 61-й минуте КАРАСЕВ не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало бы вторым. На 81-й минуте РЕШАЛА «ОШИБОЧНО» не показал красную карточку армейцу Никите Ермакову. Тот на глазах РЕШАЛЫ ударилПруцева шипами выше голеностопа. СПАРТАК —УРАЛ 1 : 1 На 24-й минуте «Спартак» - «Урал» КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не назначил пенальти в пользу красно-белых, «не увидев нарушения» со стороны игрока команды «Урал». «Zenitе» - СПАРТАК 2 : 0 Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибкой решение КАРАСЕВА не показывать вторую желтую карточку Соболеву
