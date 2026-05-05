Два игрока ЦСКА восстановятся к матчу со «Спартаком»

5 мая, 09:46
5

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии здоровья вингера Кирилла Глебова и защитника Матвея Лукина.

– Как состояние у Матвея Лукина и Кирилла Глебова? Будут ли они готовы к «Спартаку»?

– Глебов и Кисляк начали тренировки в общей группе в микроцикле перед игрой со «Спартаком», поэтому да, так и есть, они должны быть готовы к матчу против «Спартака».

  • Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдeт в среду, 6 мая. Начало – в 20:00 мск.
  • 20-летний Глебов пропустил последние 3 матча ЦСКА из-за травмы бедра. В этом сезоне он провел 32 игры в составе красно-синих забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
  • 22-летний Лукин пропустил из-за травмы бедра 5 матчей. В этом сезоне он провeл 25 игр за клуб, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Источник: Legalbet
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Лукин Матвей Глебов Кирилл Безуглов Эдуард
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777965769
Снова добьют,вот и всё.Денисов быстро Глебову ноги вырвет-"чисто"! В смысле-без свистков. "Спартак" победит, в чём интереса у власть предержащих больше,чем локальный успех бедствующего ЦСКА.Да и гинерам-орешкиным приятно щёлкнуть по носу.
Ответить
rash1959
1777967210
Ещё и конифееф слезет спечи как муромец, косить теперь необязательно, челюсть сплавили.
Ответить
boris63
1777972331
В успех Армейцев верится слабо, но где-то там глубоко есть надежда на ничью. А пенальти — лотерея.
Ответить
Цугундeр
1777979205
Ну, всё. Котлета ромбовидная..)
Ответить
Бумбраш
1778054973
Чего гадать? Осталось несколько часов,игра всё покажет.надеюсб увидеть красивый футбол,а не джоно-дельфиновое ныряние
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
