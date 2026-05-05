Два игрока ЦСКА восстановятся к матчу со «Спартаком»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии здоровья вингера Кирилла Глебова и защитника Матвея Лукина.
– Как состояние у Матвея Лукина и Кирилла Глебова? Будут ли они готовы к «Спартаку»?
– Глебов и Кисляк начали тренировки в общей группе в микроцикле перед игрой со «Спартаком», поэтому да, так и есть, они должны быть готовы к матчу против «Спартака».
- Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдeт в среду, 6 мая. Начало – в 20:00 мск.
- 20-летний Глебов пропустил последние 3 матча ЦСКА из-за травмы бедра. В этом сезоне он провел 32 игры в составе красно-синих забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 22-летний Лукин пропустил из-за травмы бедра 5 матчей. В этом сезоне он провeл 25 игр за клуб, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.
