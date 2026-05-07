УЕФА не дал Сафонову приз лучшему игроку матча с «Баварией», несмотря на сейвы

УЕФА определил лучшего игрока ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (0:1).

Лучшим признали защитника парижан Вильяма Пачо, а не голкипера Матвея Сафонова, сделавшего несколько спасений.

Матч «Бавария» – «ПСЖ» начался в 22:00 по московскому времени.