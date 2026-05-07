  • УЕФА не дал Сафонову приз лучшему игроку матча с «Баварией», несмотря на сейвы

УЕФА не дал Сафонову приз лучшему игроку матча с «Баварией», несмотря на сейвы

Вчера, 00:15
32

УЕФА определил лучшего игрока ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» (0:1).

Лучшим признали защитника парижан Вильяма Пачо, а не голкипера Матвея Сафонова, сделавшего несколько спасений.

Матч «Бавария»«ПСЖ» начался в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.

  • 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он, за исключением последней встречи с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
  • В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Urtíсa
1778102327
Какие там спасения Сафонова ? Мяч прямо в него летел. Такие мячи легко воьмет любой вратарь Второй лиги.
Ответить
Коста008
1778103146
А он и не заслужил. Игра в рамке более менее, а вот передачи...это ужас просто, там большая часть или в аут или в борьбу Баварии, Матвею надо поработать на дальними выносами
Ответить
TOMSON
1778103385
На лучшего он и не наиграл. Претензий нет, но и чудес он не творил.
Ответить
WadSon
1778104042
Неужели реально есть такие люди, которые на серьезном хлебале пишут про выносы в аут? Расскажите это Луису Энрике) который наверное тупой, не разбирается в футболе, и ставит вратаря, который не может мячик пнуть)
Ответить
ZAITZEFF2011
1778104524
Почему лучшего не дали КАФАНОВУ? Для неадекватных Сафонова и краснодара.
Ответить
Бумбраш
1778115069
Прочитав эту новость шэвшэнка забился в экстазе))) в финале возьмёт приз игрока матча,а пока пусть всяким цыганам раздают да каклятинку порадуют
Ответить
TomskFan
1778126062
сколько диванных критиков)) вы кое чего не понимаете, 1 вы на диване и работаете, таксистами и на заводе, второе вы на диване, а мотя в псж в финале, в основе в рамке.
Ответить
TomskFan
1778126536
ZAITZEFF2011 есть серьезные доводы, что ты сегодня поставил на баварию, хату, свое очко, дырки своей жены и старую волгу брата алкаша, нооо бавария не выйграла и теперь ты поносишь и псж и сафонова)
Ответить
Oldtrafford83
1778131202
Лучшим был Хвича, но точно не Мэтью, а в целом отстоял надёжно и ТСЖ заслуженно вышел в финал!!!
Ответить
Foxitkuban
1778133437
Ипать, сколько специалистов тут! Луис Энрике - слепой и ничего не соображающий в футболе, курит в сторонке! ПСЖ состоит только из Хвичи! Только он все делает! Один! Если спасение в рамке произошло без красивого прыжка в верхний угол - вратарь плохой.... Сидят, мамкины эксперты, на своих потёртых диванах - умничают. Как же это смешно)))
Ответить
