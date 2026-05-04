  • Стали известны еще 3 участника общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27

Стали известны еще 3 участника общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27

4 мая, 11:49

По итогам матчей очередных туров национальных чемпионатов «Вильярреал», «Порту» и «Манчестер Юнайтед» стали 10-м, 11-м и 12-м клубами, вышедшими в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.

От Испании в эту стадию напрямую квалифицируется не меньше 4 команд. Идущий на 3-м месте в Ла Лиге «Вильярреал» после домашней победы над «Леванте» (5:1) набрал 68 очков. Он стал недосягаем за четыре тура до финиша для идущего на 5-м месте «Бетиса» (53 очка) и команд, расположенных ниже.

Португалия напрямую делегирует в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона одну команду. «Порту» после домашней победы над «Алверкой» (1:0) гарантировал себе чемпионский титул. У команды за 2 тура до финиша сезона стало 85 очков, а у преследующей ее «Бенфики» – 76.

От Англии в общий этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов напрямую уже гарантированно выходит 5 клубов. Занимающий 3-е место в АПЛ «Манчестер Юнайтед» после домашней победы над «Ливерпулем» (3:2) набрал 64 очка. Он стал недосягаем за три тура до финиша для идущего 6-м «Борнмута» (52 очка) и команд, расположенных ниже.

Лига чемпионов Вильярреал Порту Манчестер Юнайтед
