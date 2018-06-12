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Финляндия. Вейккауслига
Команды
Интер
€ 1 млн
Интер
Турку
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Веритас
Сайт:
http://www.fcinter.com
Тренер:
Веса Васара
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Расписание
Таблица
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Копенгаген» – «Интер Турку»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Интер» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Интер Турку» – «Копенгаген»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Интер Турку» – «Вадуц»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Интер Турку» – «Истанбул»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
2017.12.27 22:42
3
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
2017.12.27 21:57
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
2017.12.10 00:34
14
Икарди может сыграть с «Аталантой»
2017.11.10 07:31
Манчини ставит на «Интер» в миланском дерби
2017.10.12 11:14
Тотти, Пуйоль, Дзанетти, Тони и легенды «Милана» сыграют в матче за спасение леса в Грузии
2017.09.26 21:47
1
Серия А. «Интер» первый раз потерял очки, не справившись с «Болоньей»
2017.09.19 23:43
9
Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А
2017.09.07 11:31
Фото
УЕФА и ФИФА поздравили Пирло с 38-летием
2017.05.19 23:45
3
«Интер» предлагает Конте и Симеоне контракт на 15 миллионов в год
2017.05.08 11:05
3
Агент не смог подтвердить продажу Маноласа в «Интер»
2017.05.06 06:32
1
Нагатомо – после поражения от «Наполи»: «Для итальянских болельщиков ты либо бог, либо преступник. Никакого уважения»
2017.05.03 01:55
Пиоли: «Судейство? Это любимое развлечение СМИ»
2017.02.27 08:42
Судья признал, что «Ювентус» лишили скудетто-2005/06 по ошибке
2017.02.19 09:54
28
«Ювентус» померится силами с «Интером» в центральном матче 23-го тура
2017.02.05 22:40
14
«Интер» выиграл девять матчей кряду впервые за четыре года
2017.01.29 11:09
4
Защитник «Вольфсбурга» Родригес близок к переходу в «Интер»
2017.01.05 11:12
Анчелотти: «Милану» следует быть осторожнее в матче с «Интером»
2016.11.17 09:53
1
Икарди остается трансферной целью «Наполи»
2016.10.17 10:10
«Интер» переключил внимание с Кришито на Тете и Семеду
2016.09.07 09:45
4
«Интер» и «Спортинг» договорились о трансфере Жоао Мариу
2016.08.12 10:43
2
«Интер» нацелится на Бензема в случае продажи Икарди
2016.03.26 11:52
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