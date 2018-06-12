- 12 июня 2018
- 07:43 «Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
- 27 декабря 2017
- 22:42 40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма 3
- 21:57 Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
- 10 декабря 2017
- 00:34 Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать 14
- 10 ноября 2017
- 07:31 Икарди может сыграть с «Аталантой»
- 12 октября 2017
- 11:14 Манчини ставит на «Интер» в миланском дерби
- 26 сентября 2017
- 21:47 Тотти, Пуйоль, Дзанетти, Тони и легенды «Милана» сыграют в матче за спасение леса в Грузии 1
- 19 сентября 2017
- 23:43 Серия А. «Интер» первый раз потерял очки, не справившись с «Болоньей» 9
- 7 сентября 2017
- 11:31 Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А
- 19 мая 2017
- 23:45 Фото УЕФА и ФИФА поздравили Пирло с 38-летием 3
- 8 мая 2017
- 11:05 «Интер» предлагает Конте и Симеоне контракт на 15 миллионов в год 3
- 6 мая 2017
- 06:32 Агент не смог подтвердить продажу Маноласа в «Интер» 1
- 3 мая 2017
- 01:55 Нагатомо – после поражения от «Наполи»: «Для итальянских болельщиков ты либо бог, либо преступник. Никакого уважения»
- 27 февраля 2017
- 08:42 Пиоли: «Судейство? Это любимое развлечение СМИ»
- 19 февраля 2017
- 09:54 Судья признал, что «Ювентус» лишили скудетто-2005/06 по ошибке 28
- 5 февраля 2017
- 22:40 «Ювентус» померится силами с «Интером» в центральном матче 23-го тура 14
- 29 января 2017
- 11:09 «Интер» выиграл девять матчей кряду впервые за четыре года 4
- 5 января 2017
- 11:12 Защитник «Вольфсбурга» Родригес близок к переходу в «Интер»
- 17 ноября 2016
- 09:53 Анчелотти: «Милану» следует быть осторожнее в матче с «Интером» 1
- 17 октября 2016
- 10:10 Икарди остается трансферной целью «Наполи»
- 7 сентября 2016
- 09:45 «Интер» переключил внимание с Кришито на Тете и Семеду 4
- 12 августа 2016
- 10:43 «Интер» и «Спортинг» договорились о трансфере Жоао Мариу 2
- 26 марта 2016
- 11:52 «Интер» нацелится на Бензема в случае продажи Икарди
- 14 марта 2016
- 15:37 Медики подтвердили предварительный диагноз Икарди 1
- 12 марта 2016
- 07:13 «Шанхай Шэньхуа» готов платить Мело 8 миллионов за сезон
- 9 марта 2016
- 12:46 «Интер» летом подпишет Эркина 1
- 3 марта 2016
- 08:26 Манчини: «Пара проигранных матчей, и нас критикуют абсолютно все» 1
- 12 января 2016
- 22:01 Агент Видича: «Возвращения в «Спартак» не будет» 1