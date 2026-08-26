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«Копенгаген» – «Интер Турку»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:11
Копенгаген - Интер
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Копенгагена» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между датским «Копенгагеном» и финским «Интер Турку» пройдет 27 августа 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен». Первая встреча в Турку завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Дании. Хозяева подходят к ответной игре на фоне впечатляющей серии – они не проигрывают в четырнадцати из шестнадцати последних матчей, а их атака забивает в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, не знают поражений в восьми последних встречах и обладают надeжной обороной, пропуская всего 0,80 мяча в среднем за игру. Кто же окажется сильнее – датский гранд, опирающийся на мощь «Паркена» и атакующий потенциал, или финский клуб, который уже доказал свою неуступчивость в первой встрече и готов преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

«Копенгаген» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, домашнему полю и длительной беспроигрышной серии. Датский клуб не проигрывает в четырнадцати из шестнадцати последних встреч, а в атаке действует крайне эффективно – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом команда стабильно забивает в каждом матче. В первом поединке «Копенгаген» не сумел отличиться на выезде, но создал несколько опасных моментов, а теперь на «Паркене» его атакующий потенциал должен раскрыться в полной мере. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В чемпионате Дании они разгромили «Виборг» (4:0) и «Раннерс» (4:0), а в квалификации Лиги Конференций уверенно прошли «Дебрецен» (5:1 и 3:0). Домашняя поддержка и превосходство в классе делают «Копенгаген» явным претендентом на победу.

«Интер Турку» подходит к ответной игре с хорошей формой и надeжной обороной. Финский клуб не проигрывает в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 мяча – лучший показатель среди участников плей-офф. Однако атака гостей работает не столь эффективно: в среднем 1,00 забитый мяч за игру, что не позволяет им доминировать над соперниками. В первом матче «Интер Турку» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности, но не смог забить «Копенгагену» на своeм поле, и теперь им предстоит сложнейший выезд. В чемпионате Финляндии команда сыграла вничью с ТПС (0:0) и «Лахти» (0:0), что подтверждает их нехватку остроты в атаке. Гостям будет крайне сложно сдержать давление хозяев на протяжении всего матча, особенно учитывая их собственную низкую результативность.

Итоговый вывод: «Копенгаген» имеет подавляющее преимущество в классе, атаке и домашней поддержке. «Интер Турку» способен держать оборону, но его атакующие проблемы не позволят ему претендовать на положительный результат в Дании. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Копенгаген» дома демонстрирует стабильные результаты и редко проигрывает, тогда как «Интер Турку» в гостевых еврокубковых матчах не показывает высокой результативности. Учитывая мощь атаки хозяев и слабость гостей в нападении, «Копенгаген» должен использовать свой шанс и пройти в групповой этап.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Копенгаген
4 : 1
27.08.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Копенгаген
4 : 1
27.08.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
20.08.2026
Копенгаген

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Диант Рамай
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
17
Bismark Ampofo
ЦП
16
Clinton Jephta
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
77
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
(К) ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Копенгаген
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Ákos Markgráf
ЦЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
34
Marvin Nasnas
ЦП
37
Mustapha Nyassi
ЦП
39
Виктор Дадасон
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
30
Yeboah Amankwah
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рамай
15
Лопес
20
Сузуки
55
Перейра
2
Беймо
33
Крал
36
Клем
21
Мадсен
10
Эльюнусси
16
Роберт
14
Корнелиус
3-2-5
1
22
18
2
Ниска
14
Лайне
17
16
3
77
9
Туоминен
10
16
Роберт
12
Масеко
12
Масеко
16
Роберт
33
Крал
6
6
33
Крал
36
Клем
27
Делэни
27
Делэни
36
Клем
10
Эльюнусси
34
34
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
39
Дадасон
39
Дадасон
14
Корнелиус
4
Ахиабу
4
Ахиабу
18
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
18
9
Туоминен
11
Боту
11
Боту
9
Туоминен
3
30
30
3
Остались в запасе
Копенгаген
Интер
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
51
Tobias Breum-Harild
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Mustapha Nyassi
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
45
Gunnar Orri Olsen
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
36
Ville Seppä
ВР
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
26
Vilho Huovila
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Веса Васара

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Копенгагена» с разницей как минимум в два мяча. Длительная беспроигрышная серия хозяев, их мощная атака и слабая результативность гостей, которые забивают в среднем один гол за матч, не оставляют сомнений в исходе. «Интер Турку» может попытаться сохранить свои ворота сухими, но давление «Копенгагена» на «Паркене» будет слишком сильным. Рекомендуемая ставка – победа «Копенгагена» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Копенгагеном» и «Интер Турку» состоится 27 августа 2026 года в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Копенгаген» – «Интер Турку»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Копенгагена» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Интер Копенгаген
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