Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вадуц» — «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:39
Вадуц - Интер
13 авг. 2026, четверг 20:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Вадуца»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Вадуцем» и «Интером Турку» пройдет 13 августа в Вадуце на «Райнпарк Штадион». Хозяева из Лихтенштейна подходят к игре после минимального поражения в первом матче (1-2) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, однако их форма вызывает вопросы – три поражения подряд. Гости из Финляндии, напротив, демонстрируют феноменальную стабильность: они не проигрывают в 21 из 23 последних матчей и имеют преимущество после домашней победы. Сможет ли лихтенштейнский клуб использовать фактор родного поля и совершить камбэк, или финский коллектив продолжит свою беспроигрышную серию и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Вадуца» говорит прежде всего домашний стадион и острая необходимость победы. Лихтенштейнский клуб забивает в семи последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В первом матче «Вадуц» сумел забить на выезде, что дает им шанс пройти дальше при победе с любым счетом (за счет гостевого гола). Однако защита хозяев действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,00 гола и пропускают в трех последних матчах. В чемпионате Швейцарии команда показывает нестабильные результаты: поражения от «Сьона» (2-3) и «Санкт-Галлена» (2-3) подтверждают проблемы в обороне, хотя атака продолжает работать. Для прохода «Вадуцу» необходимо побеждать, и при такой атаке они способны забить, но удержать свои ворота в неприкосновенности будет крайне сложно.

«Интер Турку» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом и в отличной форме. Финский клуб не проигрывает в 21 из 23 последних матчей, что является впечатляющей статистикой. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола за матч. Атака «Интера» стабильна: в среднем 1,20 гола за игру, и они забивают в пяти из семи последних встреч. В первом матче «Интер Турку» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. В чемпионате Финляндии команда также показывает стабильные результаты: ничья с «Лахти» (0-0) и победа над «ВПС» (1-0) подтверждают их боевой настрой. Для выхода в следующий раунд финнам достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Вадуц» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против дисциплинированной игры соперника – это серьезный риск. «Интер Турку» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а его надежная защита и длительная беспроигрышная серия делают его крайне неудобным для камбэка. С учетом того, что гостям достаточно ничьей, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но для общего успеха этого может не хватить.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Интер Турку» одержал победу на своем поле со счетом 2-1, что дает финскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Интера» впечатляет: 21 матч без поражений из 23, 0,60 пропущенных гола за игру. «Вадуц» дома забивает стабильно (7 матчей подряд), но их защита пропускает в трех последних встречах. Учитывая преимущество гостей в один мяч и их надежную оборону, лихтенштейнскому клубу будет сложно не только отыграться, но и просто забить, однако их атакующая серия дает надежду на победу в отдельно взятом матче.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Интер
2 : 1
06.08.2026
Вадуц
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
2 : 2
13.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
2 : 2
13.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Интер
2 : 1
06.08.2026
Вадуц

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
25
Леон Шаффран
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Лиридон Бериша
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
4
Николас Хаслер
ЦП
11
Lutfi Dalipi
ЦП
10
Juan Cabrera
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
9
M. Monsberger
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
18
Seth Saarinen
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
24
Ilari Kangasniemi
ЦЗ
17
Bismark Ampofo
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
16
Clinton Jephta
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
10
Alie Conteh
ЦФ
77
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
37
Luca Celentano
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
28
Miloš Cocić
ЦП
30
Mattia Walker
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
19
Деян Джокич
ЦФ
18
Daniel Kasper
ЦФ
14
Mischa Beeli
ЦФ
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
20
Axel Sandler
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
30
Yeboah Amankwah
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
3-1-4-2
25
Шаффран
6
Симани
5
Бериша
29
20
Мак
4
Хаслер
10
17
Старк
11
9
7
4-2-4
1
18
22
24
2
Ниска
17
14
Лайне
77
10
9
Туоминен
16
17
Старк
27
27
17
Старк
29
28
28
29
10
19
Джокич
19
Джокич
10
20
Мак
18
18
20
Мак
18
5
Гранлунд
5
Гранлунд
18
9
Туоминен
4
Ахиабу
4
Ахиабу
9
Туоминен
11
Боту
11
Боту
2
Ниска
30
30
2
Ниска
14
14
Остались в запасе
Вадуц
Интер
1
Бенджамин Бюхель
ВР
37
Luca Celentano
ЦЗ
30
Mattia Walker
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
12
Eero Vuorjoki
ВР
20
Axel Sandler
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
37
Luca Celentano
ЦЗ
30
Mattia Walker
ЦП
23
Mats Hammerich
ЦП
22
Миша Эберхард
ЦП
14
Mischa Beeli
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
20
Axel Sandler
ЦЗ
24
Julius Tauriainen
ЦЗ
35
Eeli Kiiskilä
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Веса Васара

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вадуца» в этом матче. Хозяева забивают в семи последних матчах подряд, будут предельно мотивированы перед родными болельщиками и имеют опыт домашних побед. Гости, несмотря на преимущество после первого матча и надежную оборону, могут столкнуться с мощным давлением и агрессивной атакой соперника. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их потребность в победе, стоит ожидать, что они выиграют этот матч. Ставка: победа «Вадуца» с коэффициентом 1,70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Вадуцем» и «Интером Турку» состоится 13 августа 2026 года в Вадуце на «Райнпарк Штадион» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Вадуц» – «Интер Турку»: смотреть онлайн

1.70
Победа «Вадуца»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Интер Вадуц
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+