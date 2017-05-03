Нагатомо – после поражения от «Наполи»: «Для итальянских болельщиков ты либо бог, либо преступник. Никакого уважения»

Защитник «Интера» Юто Нагатомо отреагировал на критику болельщиков за ошибку в матче 34-го тура Серии А против «Наполи» (0:1). На 43-й минуте, находясь в своей штрафной, японец выбил мяч на ногу Хосе Кальехону, после чего испанец открыл счет.

«В Италии, если ты играешь хорошо – к тебе относятся как к богу. Если не получается – тебя критикуют и оскорбляют, словно преступника. Никаких нравов, никакого уважения», – написал 30-летний Нагатомо в Твиттер.

В нынешнем сезоне игрок сборной Японии принял участие в 16-ти матчах всех турниров. Команда Стефано Пиоли занимает седьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Нагатомо стал полноправным игроком «Интера» в июле 2011 года, перейдя из «Чезены». Футболист принял участие в 171-м матче национального первенства.