«Ювентус» померится силами с «Интером» в центральном матче 23-го тура

5 февраля состоится центральный матч 23-го тура Серии А, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Интер».

Туринцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а «Интер» совсем недавно подобрался к первой тройке команд, занимая четвертое место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Кроме того, Бомбардир» начнет текстовую трансляцию игры в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

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