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    «Ювентус» померится силами с «Интером» в центральном матче 23-го тура

    5 февраля состоится центральный матч 23-го тура Серии А, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Интер».

    Туринцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а «Интер» совсем недавно подобрался к первой тройке команд, занимая четвертое место.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Кроме того, Бомбардир» начнет текстовую трансляцию игры в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 22:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 5 февраля 2017, 22:48

      Жду красивой охоты. Только не ничьей, - хочу много мяса!....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 февраля 2017, 17:52

      Удачи , Юве !!!

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 5 февраля 2017, 13:55

      Жду битвы! FORZA JUVE!!!!!

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 5 февраля 2017, 12:08

      Удачи, Юве!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 11:16

      Вопрос только в том сколько Интер продержится.В последние годы Юве даже если проигрывает, то интриги всё равно никакой.

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 5 февраля 2017, 10:56

      Юве отличная команда. но хочется увидеть интригу в серии А. пусть даст осечку

      2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 10:48

      Юве в Италии на голову сильнее все. Для меня этот клуб как Феникс. Помню когда их понизили - не один лидер команду не покинул. Вот это командный дух!

      1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > S.sol 5 февраля 2017, 11:01

      Не , ну кто то покинул

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > S.sol 5 февраля 2017, 12:08

      Ну, не так уж мало ушло хороших игроков)
      Зато лучшие остались - Трезеге, Буффон, Дель Пьеро, Недвед, Каморанези..

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 5 февраля 2017, 10:37

      Победит спокойно!!!

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      Рейтинг: +18

      Русик292 5 февраля 2017, 10:17

      Интересно

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      Рейтинг: +165

      BURNIK 5 февраля 2017, 10:05

      Без вариантов Юве

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      Рейтинг: +10

      inter1988 > BURNIK 5 февраля 2017, 23:45

      юве со...ать ааааааааааааааааааааа

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > inter1988 6 февраля 2017, 02:14

      В итоге сглотнул именно ты.

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