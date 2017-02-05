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  • «Ювентус» померится силами с «Интером» в центральном матче 23-го тура

«Ювентус» померится силами с «Интером» в центральном матче 23-го тура

5 февраля 2017, 22:40
14

5 февраля состоится центральный матч 23-го тура Серии А, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Интер».

Туринцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а «Интер» совсем недавно подобрался к первой тройке команд, занимая четвертое место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Кроме того, Бомбардир» начнет текстовую трансляцию игры в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Интер Ювентус
Комментарии (14)
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BURNIK
1486278322
Без вариантов Юве
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Русик292
1486279056
Интересно
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Parham
1486280269
Победит спокойно!!!
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S.sol
1486280915
Юве в Италии на голову сильнее все. Для меня этот клуб как Феникс. Помню когда их понизили - не один лидер команду не покинул. Вот это командный дух!
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shamil1111
1486281362
Юве отличная команда. но хочется увидеть интригу в серии А. пусть даст осечку
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Gullit 76
1486282572
Вопрос только в том сколько Интер продержится.В последние годы Юве даже если проигрывает, то интриги всё равно никакой.
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Dammit
1486285722
Удачи, Юве!
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Ювентини-Р.Баджо
1486292133
Жду битвы! FORZA JUVE!!!!!
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Avatar 2
1486306366
Удачи , Юве !!!
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GoLenaStop
1486324080
Жду красивой охоты. Только не ничьей, - хочу много мяса!....
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