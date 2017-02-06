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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
Материалы

Ювентус - Интер

05.02.2017, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 23 тур Ювентус - Интер
Обзор матча
Италия. Серия А (2016/2017)
4 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Интер 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 2 марта, среда 22:45 Интер 3:0
(3:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
8 тур
18 октября, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 27 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
16 мая, суббота 19:00 Интер 1:2 Ювентус
17 тур
6 января, вторник 23:00 Ювентус 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:45 Ювентус 3:1 Интер
3 тур
14 сентября, суббота 20:00 Интер 1:1 Ювентус
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013

7 августа, среда 02:30 Ювентус 1:1
(8:9)п		 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 18:00 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 Ювентус 1:3 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
10 тур
29 октября, суббота 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
6 тур
3 октября, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
16 апреля, пятница 22:45 Интер 2:0 Ювентус
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Интер
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
28 января, четверг 22:45 Интер 2:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 22:30 Интер 1:1
(5:6)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 22:30 Ювентус 1:1 Интер
13 тур
22 ноября, суббота 22:30 Интер 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:30 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:1 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 5 февраля 2017, 22:40

    Ювелир не подведи!

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    Рейтинг: +46

    semenov m 5 февраля 2017, 14:52

    Юве вперед

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