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Медхи Бенатиа
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Медхи Бенатиа
#4 | Защитник
Имя
Медхи
Фамилия
Бенатиа
Состав
Без клуба
Родной город
Куркуроннес
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
17 апреля 1987 (35 лет)
Рост
191
Вес
83
Стоимость:
€ 15,00
млн
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