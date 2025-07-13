Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Медхи Бенатиа
Медхи Бенатиа
Завершил карьеру
17 апреля 1987 (39), Куркуроннес
#4 | Защитник
191 см | 83 кг
Марокко | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матюиди – о трудоголизме Роналду: «В два часа ночи уговорил игрока пойти в спортзал»
2025.07.13 18:32
1
Экс-защитник «Ювентуса» и «Баварии» Бенатиа завершил карьеру в 34 года
2021.12.09 19:57
1
Фото
Кулибали, Салах, Мане и Обамеянг – в символической сборной Африки за десятилетие по версии IFFHS
2021.01.29 15:40
2
33-летний Бенатиа может пополнить «Дженоа»
2020.12.31 17:34
Бенатиа – о переходе в «Аль-Духаиль»: «Отказал «Манчестер Юнайтед». Хотел, чтобы дети росли в исламской среде»
2019.02.08 19:39
1
Видео
Бенатиа за 8 миллионов перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»
2019.01.29 01:42
4
Бенатиа попросил «Ювентус» отпустить его в чемпионат Катара
2019.01.26 15:38
3
«Ювентус» рассматривает 34-летнего Ивановича как замену Бенатиа
2019.01.25 07:38
15
Фото
Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке
2019.01.09 00:56
1
«Ювентус» отказался отдавать Бенатиа в обмен на Рэмзи
2019.01.05 23:34
Бенатиа хочет покинуть «Ювентус» зимой
2019.01.04 11:21
Салах, Обамеянг, Марез и Мане – номинанты на приз футболисту года в Африке
2018.12.14 15:26
4
Мане и Салах вошли в пятерку претендентов на звание лучшего игрока года в Африке по версии BBC
2018.11.18 07:38
«Милан» намерен зимой арендовать у «Ювентуса» Бенатиа
2018.11.10 07:40
1
Фото
Защитник «Ювентуса» Бенатиа – Погба: «Возвращайся домой, брат»
2018.11.07 18:43
1
Роналду призвал Бенатиа не покидать «Ювентус»
2018.07.17 18:11
«Арсенал» заинтересован в покупке Бенатиа
2018.06.24 10:06
Бенатиа: «Роналду любит давить на судей»
2018.06.21 20:19
4
Видео
В матче Португалия – Марокко Бенатиа похлопал Пепе по плечу, после чего он упал на землю
2018.06.20 17:52
18
«Арсенал» провел встречу с «Ювентусом» по поводу трансферов Бенатиа и Ругани
2018.06.08 09:40
1
Эмери просит «Арсенал» приобрести у «Ювентуса» Бенатиа
2018.05.28 16:59
1
Романьоли может заменить Бенатиа в «Ювентусе»
2018.05.28 11:31
1
Фото
Бенатиа: «Теперь я сосредоточен на ЧМ-2018»
2018.05.25 06:31
1
Бенатиа – после победы в Кубке: «Ювентус» переписал историю итальянского футбола»
2018.05.10 01:17
Буффон: «Пока я капитан «Ювентуса», никто не посмеет показывать в кого-то пальцем и обвинять в поражении»
2018.04.24 19:28
13
Буффон обвинил Бенатиа в поражении от «Наполи»
2018.04.24 11:18
7
Бенатиа: «После пенальти в игре с «Реалом» у меня все больше отвращения к футбольному миру»
2018.04.12 22:15
14
Бенатиа: «Очень обидно за Буффона»
2018.04.12 09:55
3
Бенатиа: «Клянусь, я не толкал Лукаса. Пенальти – абсурд»
2018.04.12 01:14
28
Видео
«Ювентус»: «Решение Оливера будет обсуждаться долгие годы»
2018.04.12 00:57
24
1
2
3
Главные новости
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
2
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
1
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
2
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+