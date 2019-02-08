Бенатиа – о переходе в «Аль-Духаиль»: «Отказал «Манчестер Юнайтед». Хотел, чтобы дети росли в исламской среде»

Защитник катарского «Аль-Духаиля» Медхи Бенатиа объяснил, почему выбрал этот клуб, а не перешел в «Манчестер Юнайтед». Трансфер марокканца из «Ювентуса» состоялся в январе.

«У меня было предложение от «Юнайтед». Хочу, чтобы все уважали мое решение. Я принял его ради семьи. Моим стремлением было то, чтобы дети росли в исламской среде», – сказал Бенатиа.