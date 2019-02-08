Бенатиа – о переходе в «Аль-Духаиль»: «Отказал «Манчестер Юнайтед». Хотел, чтобы дети росли в исламской среде»

Европейцы, утритесь, с той стороны толерантности не бывает.
Защитник катарского «Аль-Духаиля» Медхи Бенатиа объяснил, почему выбрал этот клуб, а не перешел в «Манчестер Юнайтед». Трансфер марокканца из «Ювентуса» состоялся в январе.
«У меня было предложение от «Юнайтед». Хочу, чтобы все уважали мое решение. Я принял его ради семьи. Моим стремлением было то, чтобы дети росли в исламской среде», – сказал Бенатиа.
- Бенатиа выступал за «Ювентус» с 2016 года.
- За это время африканец провел за туринцев 59 матчей, забил пять голов.
- На счету Бенатиа 55 матчей за сборную Марокко и два гола.