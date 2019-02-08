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    Бенатиа – о переходе в «Аль-Духаиль»: «Отказал «Манчестер Юнайтед». Хотел, чтобы дети росли в исламской среде»

    Защитник катарского «Аль-Духаиля» Медхи Бенатиа объяснил, почему выбрал этот клуб, а не перешел в «Манчестер Юнайтед». Трансфер марокканца из «Ювентуса» состоялся в январе.

    «У меня было предложение от «Юнайтед». Хочу, чтобы все уважали мое решение. Я принял его ради семьи. Моим стремлением было то, чтобы дети росли в исламской среде», – сказал Бенатиа.

    • Бенатиа выступал за «Ювентус» с 2016 года.
    • За это время африканец провел за туринцев 59 матчей, забил пять голов.
    • На счету Бенатиа 55 матчей за сборную Марокко и два гола.

    Источник: Официальный сайт «Аль-Духаиля»

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    08.02.2019 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 20:01

      Европейцы, утритесь, с той стороны толерантности не бывает.

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