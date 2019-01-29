Бенатиа за 8 миллионов перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

«Ювентус» объявил об уходе своего защитника Медхи Бенатиа в другой клуб. Африканец продолжит карьеру в катарском «Аль-Духаиле».

Азиаты заплатили за игрока 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона итальянцы могут получить в качестве бонусов.