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    Бенатиа за 8 миллионов перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

    «Ювентус» объявил об уходе своего защитника Медхи Бенатиа в другой клуб. Африканец продолжит карьеру в катарском «Аль-Духаиле».

    Азиаты заплатили за игрока 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона итальянцы могут получить в качестве бонусов.

    • Бенатиа выступал за «Ювентус» с 2016 года.
    • За это время африканец провел за туринцев 59 матчей, забил пять голов.
    • На счету Бенатиа 55 матчей за сборную Марокко и два гола.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    29.01.2019 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 14:37

      Не выдержал конкуренции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 29 января 2019, 10:54

      Ну и дурак, любому клубу в Европе подошёл бы по уровню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 29 января 2019, 10:19

      Самый мистический трансфер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 02:28

      Аллах Акбар

      1
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