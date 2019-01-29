Бенатиа за 8 миллионов перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

Не выдержал конкуренции.
«Ювентус» объявил об уходе своего защитника Медхи Бенатиа в другой клуб. Африканец продолжит карьеру в катарском «Аль-Духаиле».
Азиаты заплатили за игрока 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона итальянцы могут получить в качестве бонусов.
- Бенатиа выступал за «Ювентус» с 2016 года.
- За это время африканец провел за туринцев 59 матчей, забил пять голов.
- На счету Бенатиа 55 матчей за сборную Марокко и два гола.
Grazie di tutto, @MedhiBenatia !https://t.co/6gbUwTqfOu pic.twitter.com/DhKfJyQvJl— JuventusFC (@juventusfc) 28 января 2019 г.