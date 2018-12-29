Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Кубок африканских наций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Германии 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Кубок Африканских Наций 2012 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011