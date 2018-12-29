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Медхи Бенатиа - статистика

Завершил карьеру
17 апреля 1987 (39), Куркуроннес
#4 | Защитник
191 см | 83 кг
Марокко | Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2 : 1
29.12.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2 : 2
26.12.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 0
22.12.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
0 : 1
15.12.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1 : 0
07.12.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0 : 3
01.12.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
24.11.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 2
11.11.2018
Ювентус
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
3 : 1
03.11.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1 : 1
20.10.2018
Дженоа
1' - 90'
30'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
06.10.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3 : 1
29.09.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
26.09.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0 : 2
23.09.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
16.09.2018
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 2
01.09.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 3
18.08.2018
Ювентус
Был в запасе
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