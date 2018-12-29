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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 29 декабря 2018
Ювентус
29.12.2018, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
2'
К. Роналду
65'
К. Роналду (П)
33'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
Р. Сапонара
Желтая карточка
Д. Ругани
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
65'
37'
Желтая карточка
А. Феррари
Желтая карточка
Б. Матюиди
36'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
П. Дибала
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-1-2-3
1
Перин
26
Сандро
24
Ругани
14
Кьеллини
22
Де Шильо
23
Джан
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Роналду
9
Манджукич
21
Дибала
3-4-1-2
25
Аудеро
25
Колли
25
Феррари
29
Мурру
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
7
Сала
11
Рамирес
10
Капрари
27
Квальярелла
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
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