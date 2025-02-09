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Сами Хедира
Сами Хедира
Завершил карьеру
4 апреля 1987 (39), Штуттгарт
#28 | Полузащитник
189 см | 83 кг
Германия | Тунис
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Публикации
Раскрыто имя одного из помощников Моуринью в «Реале»
14 июня
Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
24 февраля
Хедира ответил, кто сильнее – Роналду или Месси
2025.02.09 11:29
6
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Пост
Лаутаро или Альварес выиграет ЛЧ и ЧМ в одном сезоне: ранее подобное удавалось только 11 футболистам
2023.05.18 10:33
Фото
Хедира объявил о завершении карьеры
2021.05.19 19:44
5
Фото
«Ювентус» бесплатно отпустил Хедиру в «Герту»
2021.02.01 20:45
1
Ди Марцио: Хедира перейдет в «Герту»
2021.01.31 13:13
Хедира не намерен ехать в Россию, его приоритеты – АПЛ и Бундеслига
2021.01.25 10:46
Хедира может перейти из «Ювентуса» в «Эвертон»
2020.12.30 12:21
1
Calciomercatoweb: Хедира отказался переходить из «Ювентуса» в «Спартак»
2020.10.12 16:17
12
Хедира может перейти из «Ювентуса» в «ПСЖ»
2020.09.21 21:58
Хедира требует от «Ювентуса» за расторжение контракта 3 миллиона
2020.09.16 14:29
1
Медведев – об интересе «Зенита» к Хедире: «Впервые слышу. Это вбросы агентов»
2020.09.04 15:36
3
Журналист Скира: «Зенит» интересуется Хедирой»
2020.09.03 18:49
13
«Ювентус» ведет переговоры о разрыве контрактов с Игуаином и Хедирой
2020.08.21 21:35
1
Пирло хочет продать из «Ювентуса» Игуаина, Хедиру и Дугласа Косту
2020.08.09 15:46
8
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
2020.07.17 16:18
5
«Ювентус» хочет продать Хедиру
2020.05.06 16:51
Хедира перенес операцию и выбыл до марта
2019.12.05 09:28
«Арсенал», «Валенсия» и «Фиорентина» – претенденты на Хедиру
2019.07.26 11:39
2
Хедира может перейти из «Ювентуса» в «Вулверхэмптон»
2019.07.25 00:57
1
«Фенербахче» хочет купить у «Ювентуса» Хедиру
2019.07.11 13:14
2
Хедира близок к уходу из «Ювентуса». Сарри не рассчитывает на хавбека
2019.06.23 10:55
Аллегри назвал сроки восстановления Кьеллини, Дибалы и Манджукича
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Аллегри: «Криштиану работает, чтобы восстановиться к «Аяксу». Но это будет трудно»
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Хедира пропустит месяц из-за проблем с сердцем
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