Хедира объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Герты» Сами Хедира заявил, что закончит игровую карьеру в конце сезона.

«Пришло время прощаться. В эту субботу я проведу свой последний матч в карьере. Для меня было честью играть за крупнейшие клубы и выигрывать трофеи.

Спасибо фанатам, одноклубникам, тренерам, семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу», – написал Хедира в инстаграме.

34-летний Хедира выступал за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус».

Он стал чемпионом в Германии, Испании и Италии. Выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Германии он победил на ЧМ-2014.