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Хедира объявил о завершении карьеры

19 мая 2021, 19:44
5

Полузащитник «Герты» Сами Хедира заявил, что закончит игровую карьеру в конце сезона.

«Пришло время прощаться. В эту субботу я проведу свой последний матч в карьере. Для меня было честью играть за крупнейшие клубы и выигрывать трофеи.

Спасибо фанатам, одноклубникам, тренерам, семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу», – написал Хедира в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Сами Хедиры
Германия. Бундеслига Герта Хедира Сами
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1621448357
А может слегка прищуриться и в Китай... Или в Казахстан.
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Ганнибал Лектор
1621483797
Шикарная карьера. Достаточно средний игрок, но умудрился выиграть кучу топовых трофеев. Уникальный персонаж. Браво
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Ronko
1621504205
Неожиданно
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zigbert
1621528794
Игрок добившийся блестящей карьеры как в клубах так и в сборной.
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