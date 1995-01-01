Хедира близок к уходу из «Ювентуса». Сарри не рассчитывает на хавбека

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, скорее всего, сменит клуб этим летом.

По информации Goal.com, 32-летний немец не входит в планы нового главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

По мнению 60-летнего специалиста, Хедира не способен вписаться в стиль игры, который он собирается прививать «Ювентусу».

Интерес к хавбеку проявляет турецкий «Бешикташ».