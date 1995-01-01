Хедира близок к уходу из «Ювентуса». Сарри не рассчитывает на хавбека

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, скорее всего, сменит клуб этим летом.
По информации Goal.com, 32-летний немец не входит в планы нового главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.
По мнению 60-летнего специалиста, Хедира не способен вписаться в стиль игры, который он собирается прививать «Ювентусу».
Интерес к хавбеку проявляет турецкий «Бешикташ».
- Хедира перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2015 году.
- За четыре сезона он сыграл 127 матчей, забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.