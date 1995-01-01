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    Хедира близок к уходу из «Ювентуса». Сарри не рассчитывает на хавбека

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, скорее всего, сменит клуб этим летом.

    По информации Goal.com, 32-летний немец не входит в планы нового главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

    По мнению 60-летнего специалиста, Хедира не способен вписаться в стиль игры, который он собирается прививать «Ювентусу».

    Интерес к хавбеку проявляет турецкий «Бешикташ».

    • Хедира перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2015 году.
    • За четыре сезона он сыграл 127 матчей, забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Goal.com

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