«Ювентус» ведет переговоры о разрыве контрактов с Игуаином и Хедирой

В планы главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло не входят Гонсало Игуаин и Сами Хедира. Если раньше речь шла о продаже игроков, то теперь – о разрыве контрактов, информирует Фабрицио Романо.
Переговоры идут о размере компенсаций. У обоих спортсменов соглашения истекают в следующем году.
- Пирло стал главным тренером «Юве» 8 августа.
- Он подписал контракт до 2022 года.
- Пирло сменил Маурицио Сарри.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.