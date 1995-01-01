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    «Ювентус» ведет переговоры о разрыве контрактов с Игуаином и Хедирой

    В планы главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло не входят Гонсало Игуаин и Сами Хедира. Если раньше речь шла о продаже игроков, то теперь – о разрыве контрактов, информирует Фабрицио Романо.

    Переговоры идут о размере компенсаций. У обоих спортсменов соглашения истекают в следующем году.

    • Пирло стал главным тренером «Юве» 8 августа.
    • Он подписал контракт до 2022 года.
    • Пирло сменил Маурицио Сарри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1180

      Tsigan 48 минут назад

      Как можно было за Игуаина 90 миллионов отдавать Наполи...... Не похоже на юве

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