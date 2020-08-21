«Ювентус» ведет переговоры о разрыве контрактов с Игуаином и Хедирой

В планы главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло не входят Гонсало Игуаин и Сами Хедира. Если раньше речь шла о продаже игроков, то теперь – о разрыве контрактов, информирует Фабрицио Романо.

Переговоры идут о размере компенсаций. У обоих спортсменов соглашения истекают в следующем году.