Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером

«Наполи» сделал официальное заявление об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«Наполи» объявляет о достижении соглашения с Антонио Конте и его тренерским штабом о расставании до истечения срока действия их контрактов.

За два сезона под его руководством «Наполи» завоевал четвертый чемпионский титул 23 мая 2025 года и Суперкубок Италии 22 декабря.

Мы хотели бы поблагодарить тренера и его команду за отличную работу. Мы желаем им всего наилучшего в будущем и в следующих этапах их карьеры.

Спасибо, тренер!» – говорится в заявлении «Наполи».