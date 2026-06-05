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Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером

Сегодня, 09:28

«Наполи» сделал официальное заявление об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«Наполи» объявляет о достижении соглашения с Антонио Конте и его тренерским штабом о расставании до истечения срока действия их контрактов.

За два сезона под его руководством «Наполи» завоевал четвертый чемпионский титул 23 мая 2025 года и Суперкубок Италии 22 декабря.

Мы хотели бы поблагодарить тренера и его команду за отличную работу. Мы желаем им всего наилучшего в будущем и в следующих этапах их карьеры.

Спасибо, тренер!» – говорится в заявлении «Наполи».

  • В минувшем сезоне «Наполи» занял 2-е место в чемпионате Италии.
  • Неаполитанцы были 9-м клубом в тренерской карьере 56-летнего Конте. В прошлом он также возглавлял сборную Италии.

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Источник: официальный сайт «Наполи»
Италия. Серия А Наполи Конте Антонио
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