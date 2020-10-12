Calciomercatoweb: Хедира отказался переходить из «Ювентуса» в «Спартак»

«Спартак» делал предложение полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире, сообщает Calciomercatoweb.
Московский клуб был готов платить немецкому хавбеку 3 миллиона евро в год, однако он отказался от переезда в Россию.
- Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 ассистов.
- Соглашение немца с клубом истекает по окончании сезона-2020/21.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: Calciomercatoweb
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