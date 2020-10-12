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    Calciomercatoweb: Хедира отказался переходить из «Ювентуса» в «Спартак»

    «Спартак» делал предложение полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире, сообщает Calciomercatoweb.

    Московский клуб был готов платить немецкому хавбеку 3 миллиона евро в год, однако он отказался от переезда в Россию.

    • Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 ассистов.
    • Соглашение немца с клубом истекает по окончании сезона-2020/21.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: Calciomercatoweb

    Calciomercatoweb.it - итальянский портал о футболе. Принадлежит холдингу Nextmediaweb, который базируется в Риме. Аудитория в фейсбуке - 374 тыс. человек.

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4745

      nik55 8 минут назад

      бздюбе пришло 10 приглашений из Европы-----он тоже всем отказал----и пусть кто нибудь скажет обратное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4745

      nik55 12 минут назад

      стремный источник

      0
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      Рейтинг: +18532

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      33 года, играть осталось всего ничего, и отказался? Ну пусть тогда полирует лавку, если его жопе так комфортнее.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1850

      FENIX-SL > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      он вполне может играть в основе какого нибудь клуба топ чемпионата
      когда уже до наших болел дойдет что РПЛ днище?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18532

      DOCTOR PENALTY > FENIX-SL 11 минут назад

      сколько у него уже это длится "вполне может поиграть"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1850

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахахаха
      еще один нормальный человек
      это как проверка дополнительная

      пойдешь в зенит? а может в спартак? нет!!!!! но ведь дееееньги!!!!!!!! все равно нет?!!!красавчик!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -609

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      В чем он красрвчег то что нашу лигу не опустил

      0
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    • ...
      Рейтинг: -124

      Спартач80 1 час назад

      Летять уутки...Зачем нам это престарелое дно?...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -700

      Синитсосит 1 час назад

      у него договор с анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4325

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахаха, тампаксы тут смеялись, что мы ему предложение делали, а теперь пятаки в лепехах спрятали?

      3
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      Рейтинг: +454

      кран 2 часа назад

      И куда теперь? В Сочи?)))

      2
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      Рейтинг: -609

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Зачем он нужен в рпл

      0
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      Рейтинг: +5853

      Hektor 84 > СуперПАВ9 1 час назад

      Сначала в синит, затем в Сочи)))

      0
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      Рейтинг: +1850

      FENIX-SL > СуперПАВ9 1 час назад

      у нас игроков такого уровня-опыта меньше чем пальцев на руке
      действительно!
      куда ему до великого спартака и рпл!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -609

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      Какого уровня может быть лавочник пенсионер?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17145

      bset 2 часа назад

      33 года, в сборную уже не позовут. Почему бы и не доиграть в России?

      1
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      Рейтинг: +9952

      DeStar > bset 1 час назад

      ну ему будет уже 34 когшда контракт офф
      я думаю там либо все, на покой, ибо он и так мало играет, либо доигрывать на родину, может ему денег уже хватает. А россии почему-то до сих пор бояться в плане футбола, хотя последние годы кто-то да приезжает, что шюрле что маркизио и так далее. Думаешь он нужен кому-то в рпл в 34 года? он там по мне и в реале играл так себе) а в юве просто отбывает номер год за годом

      1
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      Рейтинг: +827

      кто там > bset 47 минут назад

      Может потому что в МЛС он хочет?
      По всем показателям там лучше. И не намного слабее нашей лиги.

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