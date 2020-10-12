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  • Calciomercatoweb: Хедира отказался переходить из «Ювентуса» в «Спартак»

Calciomercatoweb: Хедира отказался переходить из «Ювентуса» в «Спартак»

12 октября 2020, 16:17
12

«Спартак» делал предложение полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире, сообщает Calciomercatoweb.

Московский клуб был готов платить немецкому хавбеку 3 миллиона евро в год, однако он отказался от переезда в Россию.

  • Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года.
  • В его активе 145 матчей, 21 гол и 13 ассистов.
  • Соглашение немца с клубом истекает по окончании сезона-2020/21.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: Calciomercatoweb

Calciomercatoweb.it - итальянский портал о футболе. Принадлежит холдингу Nextmediaweb, который базируется в Риме. Аудитория в фейсбуке - 374 тыс. человек.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Спартак Хедира Сами
Комментарии (12)
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кран
1602510321
И куда теперь? В Сочи?)))
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Синитсосит
1602513833
у него договор с анжи
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DOCTOR PENALTY
1602515123
33 года, играть осталось всего ничего, и отказался? Ну пусть тогда полирует лавку, если его жопе так комфортнее.
Ответить
nik55
1602518593
стремный источник
Ответить
nik55
1602518818
бздюбе пришло 10 приглашений из Европы-----он тоже всем отказал----и пусть кто нибудь скажет обратное
Ответить
Axe111
1602524644
Разумный человек
Ответить
maygli
1602537062
Испугался. )
Ответить
ItalianFootball
1602572471
Парень явно не вменяемый. Год по контракту за 6 лямов, за разрыв меньше не берет. Нет бы взять 3-4, да играть где угодно еще за 3-4, ИГРАТЬ. Нет ? Вот и сиди теперь на трибуне.
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