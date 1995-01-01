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    Аллегри: «Криштиану работает, чтобы восстановиться к «Аяксу». Но это будет трудно»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков.

    25-го марта нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повредил бедро в матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Сербии (1:1, 2-й тур).

    «Криштиану работает, и мы надеемся на его восстановление к матчу против «Аякса» (четвертьфинал Лиги чемпионов – прим. «Бомбардира»).

    Но это будет трудно. По результатам сегодняшнего обследования, его нога уже намного лучше. Позже его ждет осмотр в клинике.

    До матча еще девять дней, у нас есть время, чтобы оценить его состояние. Сейчас он делает только то, на что способен на данном этапе. Это нормально, ведь нужно быть осторожным.

    Дуглас Коста в хорошем состоянии и сможет сыграть. Хедира сегодня тренировался и вернется уже к игре с «Миланом» (6-го апреля, 31-й тур чемпионата Италии).

    Куадрадо занимается в рабочем режиме, его возвращение – теперь лишь вопрос времени. У Манджукича температура, его шансы мы оценим позже», – цитирует итальянца Mirror.

    • Завтра лидер Серии А сыграет с «Кальяри» в рамках 30 тура.
    • Матчи с амстердамским клубом состоятся 10 и 16 апреля. Команда Аллегри начнет противостояние на домашнем поле.

    Источник: Mirror

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