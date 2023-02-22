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Марио Манджукич
Марио Манджукич
Завершил карьеру
21 мая 1986 (40)
#9 | Нападающий
187 см | 84 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Хаверц повторил достижение Роналду и Манджукича
30 мая
Чорлука рассказал, как дважды сорвался трансфер Манджукича в «Локомотив»
2023.02.22 17:23
Мане повторил достижение Манджукича 10-летней давности
2022.08.06 10:41
Фото
Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии
2021.11.22 20:48
Манджукич объявил о завершении карьеры в 35 лет
2021.09.03 18:45
8
Манджукич отказался от зарплаты за март. Он не играет с февраля из-за травмы
2021.04.16 18:36
5
Журналист Скира: Манджукич летом покинет «Милан»
2021.04.05 19:46
1
Манджукич травмировался перед миланским дерби
2021.02.20 14:27
Фото
34-летний Манджукич – игрок «Милана»
2021.01.19 14:07
9
«Теперь будем вдвоем пугать соперников». Ибрагимович – о переходе Манджукича в «Милан»
2021.01.19 07:45
5
Журналист Романо: Манджукич и Томори перейдут в «Милан» на этой неделе
2021.01.18 18:25
Журналист Скира: «За полгода в «Милане» Манджукич заработает 1,5 миллиона. Сделку заключат в течение 48 часов»
2021.01.17 14:03
Журналист Скира: «Подписание Манджукича «Миланом» почти готово»
2021.01.17 09:24
Metaratings: «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА отказались от Манджукича из-за требований по зарплате
2021.01.16 11:19
6
Журналист Скира: Манджукич отказал «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА
2021.01.15 15:19
20
Журналист Скира: ЦСКА и «Бешикташ» интересуются Манджукичем, но его приоритет – «Милан»
2021.01.14 22:12
1
«Милан» может подписать Манджукича
2021.01.14 09:37
5
«Сельта» интересуется Манджукичем
2020.11.09 21:33
Манджукич отказал «Вест Хэму» и «Астон Вилле»
2020.11.02 11:44
1
Calciomercato: «Болонья» хочет подписать Манджукича
2020.10.30 22:13
Николич – о желании подписать Манджукича: «Молодые должны у кого-то учиться»
2020.10.16 15:19
4
Манджукич может перейти в «Марсель»
2020.10.10 09:33
1
Николич: «Мое первое желание – Манджукич. Не знаю, почему не получилось»
2020.10.07 18:46
3
Кикнадзе – о срыве сделки с Манджукичем: «Локомотив» во многом пошел навстречу игроку, но в итоге решили не рисковать»
2020.10.06 21:15
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«Бешикташ» не намерен подписывать Манджукича. На хорвата претендовал «Локомотив»
2020.10.05 18:21
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Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва. Игрок не хочет фиксировать в контракте курс рубля
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Sport24: агенты Манджукича встретятся с руководством «Локомотива» в понедельник
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Журналист Скира: «Манджукич будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона за сезон»
2020.09.20 14:34
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