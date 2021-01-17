Журналист Скира: «За полгода в «Милане» Манджукич заработает 1,5 миллиона. Сделку заключат в течение 48 часов»

Нападающий Марио Манджукич продолжит карьеру в «Милане». Его подпишут как свободного агента.

«Подтверждено! Манджукич подпишет контракт до июня. Без учета бонусов он заработает 1,5 миллиона евро. В последние дни хорват отклонил множество предложений, так как приоритетом был «Милан». В ближайшие 48 часов сделку заключат», – написал инсайдер Николо Скира.