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    Журналист Скира: ЦСКА и «Бешикташ» интересуются Манджукичем, но его приоритет – «Милан»

    Нападающий Марио Манджукич близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, 34-летний футболист готов заключить с миланским клубом контракт до конца сезона.

    Также на хорвата претендуют ЦСКА и «Бешикташ», но его приоритет – присоединиться к лидеру Серии А.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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