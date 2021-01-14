Журналист Скира: ЦСКА и «Бешикташ» интересуются Манджукичем, но его приоритет – «Милан»

Нападающий Марио Манджукич близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, 34-летний футболист готов заключить с миланским клубом контракт до конца сезона.
Также на хорвата претендуют ЦСКА и «Бешикташ», но его приоритет – присоединиться к лидеру Серии А.
- Манджукич наиболее известен по выступлениям за «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус».
- Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль». Сейчас он – свободный агент.
- Летом хорватом интересовался «Локомотив».
Источник: Твиттер Николо Скиры