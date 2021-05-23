Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Клубный чемпионат мира 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Суперкубок УЕФА 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Германии 2012 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009