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Марио Манджукич
Статистика
Марио Манджукич - статистика
Завершил карьеру
21 мая 1986 (40)
#9 | Нападающий
187 см | 84 кг
Хорватия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Суперкубок Италии 2016
Чемпионат Европы 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Испании 2014
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Клубный чемпионат мира 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Германии 2013
Суперкубок УЕФА 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Германии 2012
Чемпионат Европы 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0 : 2
23.05.2021
Милан
79' - 90'
82'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
16.05.2021
Кальяри
89' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 7
12.05.2021
Милан
80' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0 : 3
09.05.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3 : 0
26.04.2021
Милан
1' - 63'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 2
21.04.2021
Сассуоло
74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 1
18.04.2021
Дженоа
62' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 3
10.04.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2 : 0
13.02.2021
Милан
64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4 : 0
07.02.2021
Кротоне
77' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
73' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 3
23.01.2021
Аталанта
70' - 90'
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