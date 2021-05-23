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Марио Манджукич - статистика

Завершил карьеру
21 мая 1986 (40)
#9 | Нападающий
187 см | 84 кг
Хорватия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0 : 2
23.05.2021
Милан
79' - 90'
82'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
16.05.2021
Кальяри
89' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 7
12.05.2021
Милан
80' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0 : 3
09.05.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3 : 0
26.04.2021
Милан
1' - 63'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 2
21.04.2021
Сассуоло
74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 1
18.04.2021
Дженоа
62' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 3
10.04.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2 : 0
13.02.2021
Милан
64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4 : 0
07.02.2021
Кротоне
77' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
73' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 3
23.01.2021
Аталанта
70' - 90'
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