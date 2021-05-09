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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 09 мая 2021
Ювентус
09.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 3
Завершен
Милан
45+1'
Б. Диас
78'
А. Ребич
82'
Ф. Томори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
82'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Томори
Пас отдал
Х. Чалханоглу
82'
Замена
С. Мейте
️️️️
И. Беннасер
82'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Салемакерс
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Кьеза
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Ребич
Пас отдал
И. Беннасер
76'
Желтая карточка
А. Салемакерс
70'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Р. Бентанкур
67'
66'
Замена
А. Ребич
️️️️
З. Ибрагимович
59'
Желтая карточка
Б. Диас
58'
Пенальти не реализован!
Ф. Кессье
Желтая карточка
Д. Кьеллини
57'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
14
Кьеллини
4
де Лигт
30
Бентанкур
29
МакКенни
12
Рабьо
7
Куадрадо
14
Кьеза
21
Мората
7
Роналду
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
11
Ибрагимович
30
Бентанкур
21
Кулушевски
21
Кулушевски
30
Бентанкур
14
Кьеза
21
Дибала
21
Дибала
14
Кьеза
11
Ибрагимович
9
Ребич
9
Ребич
11
Ибрагимович
56
Салемакерс
2
Далот
2
Далот
56
Салемакерс
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
10
Беннасер
8
Мейте
8
Мейте
10
Беннасер
Остались в запасе
Ювентус
Милан
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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