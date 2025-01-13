Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Симон Кьер
Симон Кьер
Завершил карьеру
26 марта 1989 (37), Хорсенс
#24 | Защитник
189 см | 82 кг
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 35 лет
2025.01.13 15:15
Эриксен побил рекорд сборной Дании
2024.06.26 01:07
35-летнего Хуммельса зовут в итальянский топ-клуб
2024.06.01 12:35
«Милан» не продлит контракт с 35-летним защитником
2024.04.29 15:40
Кьер получил награду имени Астори за помощь в спасении жизни Эриксена
2022.04.12 14:36
«Милану» предложили Байи и Мари. Клуб ищет замену травмированному Кьеру
2022.01.09 17:34
«Милан» интересуется защитником «ПСЖ» Диалло. В нем видят замену Кьеру
2021.12.28 10:46
«Милан» может подписать Умтити на замену травмированному Кьеру
2021.12.04 13:54
Капитан «Милана» Кьер пропустит остаток сезона
2021.12.04 08:20
Фото
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 20-го по 11-е
2021.11.29 21:14
6
«Образцовый профессионал». «Милан» продлил контракт с Кьером до 2024 года
2021.10.28 00:31
Кьер – о спасении Эриксена: «Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь»
2021.08.25 11:40
Автогол капитана Дании Кьера – 11-й на Евро-2020
2021.07.08 00:08
1
Фото
Кьер, Де Брюйне, Иммобиле и Лукаку – в символической сборной группового этапа Евро-2020 по версии читателей BBC
2021.06.25 14:15
Защитник Дании Кьер: «Россию недооценивают, они реальная угроза»
2021.06.20 17:33
6
Кьер, Эриксен, Брайтвайт сыграют с первых минут у Дании; Камара, Похьянпало, Пукки – в старте Финляндии
2021.06.12 18:15
3
Ловрен и Дзюба – в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta
2021.06.03 20:32
13
Фото
«Милан» выкупил у «Севильи» права на Кьера
2020.07.15 13:08
La Gazzetta dello Sport: «Милан» возвращает легионеров для подготовки к возобновлению сезона
2020.04.18 10:39
Фото
Кьер будет выступать за «Милан» под 24-м номером
2020.01.13 20:00
2
Фото
Кьер перешел в «Милан»
2020.01.13 14:36
1
Видео
Кьер прибыл на медосмотр перед трансфером в «Милан»
2020.01.11 13:45
La Gazzetta dello Sport: «Милан» договорился об аренде защитника «Севильи» Кьера
2020.01.11 01:46
Кьер не сыграет с «Баварией»
2018.04.09 07:56
Кьер: «Севилья» после победы над «Спартаком» сама контролирует свою судьбу в Лиге чемпионов»
2017.11.04 13:53
4
Видео
«Спартак» забил «Севилье» пять голов, Промес сделал дубль
2017.10.17 23:58
37
Кьяер и Н'Зонзи рискуют пропустить встречу со «Спартаком»
2017.10.14 20:26
2
Нолито поможет «Севилье» в матче с «Марибором», Кьяер – под вопросом
2017.09.26 11:05
2
Фото
Кьяер перешел из «Фенербахче» в «Севилью» за 12,5 миллиона
2017.08.03 12:12
1
«Севилья» договорилась с «Фенербахче» по трансферу защитника Кьяера
2017.08.01 11:13
1
1
2
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
1
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
1
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
3
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
43
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+