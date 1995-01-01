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    Кьер, Эриксен, Брайтвайт сыграют с первых минут у Дании; Камара, Похьянпало, Пукки – в старте Финляндии

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группы В между сборными Дании и Финляндии.

    Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, Кристенсен, Делэйни, Эриксен, Васс, Винд, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт.

    Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стригер Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.

    Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала, Пукки.

    Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тэйлор, Йенсен, Шуллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.

    • Встреча начнется в 19:00 по Москве на стадионе «Паркен», что в датском Копенгагене.
    • В этой же группе выступает сборная России.
    • Финляндия ни разу не побеждала датчан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14388

      JTherry 1 час назад

      у фиников - уронен похьянпало и ...пукки...

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      Рейтинг: +476

      kosmonaft 1 час назад

      топим за суоми

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4989

      BarStep 1 час назад

      Желательно с этого ничейку поиметь..
      Для нашей сборной при любом раскладе с бельгийцами - это было бы хорошим подспорьем на игры с финнами и датчанами ..

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