Кьер, Эриксен, Брайтвайт сыграют с первых минут у Дании; Камара, Похьянпало, Пукки – в старте Финляндии

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группы В между сборными Дании и Финляндии.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, Кристенсен, Делэйни, Эриксен, Васс, Винд, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт.

Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стригер Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.

Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала, Пукки.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тэйлор, Йенсен, Шуллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.