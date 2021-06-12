Кьер, Эриксен, Брайтвайт сыграют с первых минут у Дании; Камара, Похьянпало, Пукки – в старте Финляндии

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группы В между сборными Дании и Финляндии.
Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, Кристенсен, Делэйни, Эриксен, Васс, Винд, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт.
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стригер Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала, Пукки.
Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тэйлор, Йенсен, Шуллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.
- Встреча начнется в 19:00 по Москве на стадионе «Паркен», что в датском Копенгагене.
- В этой же группе выступает сборная России.
- Финляндия ни разу не побеждала датчан.
Источник: УЕФА