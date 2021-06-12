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  • Кьер, Эриксен, Брайтвайт сыграют с первых минут у Дании; Камара, Похьянпало, Пукки – в старте Финляндии

Кьер, Эриксен, Брайтвайт сыграют с первых минут у Дании; Камара, Похьянпало, Пукки – в старте Финляндии

12 июня 2021, 18:15
3

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группы В между сборными Дании и Финляндии.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, Кристенсен, Делэйни, Эриксен, Васс, Винд, Хейбьерг, Поульсен, Брайтвайт.

Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стригер Ларсен, Корнелиус, Йенсен, Бойлесен.

Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала, Пукки.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Тэйлор, Йенсен, Шуллер, Сойри, Хямяляйнен, Кауко, Лаппалайнен, Иванов, Форсс.

  • Встреча начнется в 19:00 по Москве на стадионе «Паркен», что в датском Копенгагене.
  • В этой же группе выступает сборная России.
  • Финляндия ни разу не побеждала датчан.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Дания. Суперлига Дания Финляндия Кьер Симон Пукки Теему Эриксен Кристиан Брейтуэйт Мартин Похьянпало Йоэль Камара Глен
Комментарии (3)
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BarStep
1623512718
Желательно с этого ничейку поиметь.. Для нашей сборной при любом раскладе с бельгийцами - это было бы хорошим подспорьем на игры с финнами и датчанами ..
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kosmonaft
1623513411
топим за суоми
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JTherry
1623514048
у фиников - уронен похьянпало и ...пукки...
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