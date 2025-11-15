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Финляндия
Сборная Финляндии по футболу
Лига наций
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Сайт:
http://www.palloliitto.fi/maajoukkueet/miesten_a-m
Тренер:
Якоб Фрис
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Венгрия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Венгрия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Товарищеский матч. Германия разгромила Финляндию – 4:0!
31 мая
3
Германия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Германия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.50
30 мая
Кабо-Верде – Финляндия: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.83
29 марта
Видео
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
Финляндия – Мальта: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.11.13 09:54
Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии
2025.10.12 20:58
6
Трансляция
Нидерланды – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025
2025.10.12 17:50
Нидерланды – Финляндия: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.86
2025.10.11 08:30
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Трансляция
Финляндия – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025
2025.10.09 17:50
Финляндия – Литва: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.08 08:53
Польша – Финляндия: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.06 09:29
Норвегия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.03 09:03
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
2025.06.10 23:45
Трансляция
Финляндия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
2025.06.10 20:35
Прогноз на точный счeт матча Финляндия – Польша: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
2025.06.09 09:54
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Финляндию, Сербия сыграла вничью с Албанией
2025.06.07 23:43
Трансляция
Финляндия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025
2025.06.07 20:35
Прогноз на точный счeт матча Финляндия – Нидерланды: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года
2025.06.06 15:26
Пойманный на кокаине Еременко вызван в сборную Финляндии впервые за 9 лет
2025.05.31 13:23
4
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
1
Трансляция
Литва – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025
2025.03.24 18:50
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
2025.03.22 00:48
Лига наций. Англия в гостях победила Финляндию (3:1)
2024.10.13 20:53
Трансляция
Финляндия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
2024.10.13 17:50
Лига наций. Нидерланды и Германия сыграли вничью (2:2), дубль Кейна принес Англии победу над Финляндией (2:0)
2024.09.10 23:40
Трансляция
Англия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024
2024.09.10 20:35
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