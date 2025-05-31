Пойманный на кокаине Еременко вызван в сборную Финляндии впервые за 9 лет

Сборная Финляндии в соцсетях огласила заявку на июньские матчи отбора ЧМ-2026.
В состав попал бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Еременко. Для него это первый вызов в команду с 2016 года.
- После ухода из «Ростова» в феврале 2021 года 37-летний Еременко играл в Финляндии за ХИФК, «Хонку» и «Гнистан». За последний спортсмен выступает по сей день.
- Еременко выступал в российских клубах с 2011 по 2021 годы. Ранее он также выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», «Динамо К».
- Осенью 2016 года он был дисквалифицирован на 2 года: в ходе проведения допинг-теста в его крови были обнаружены следы кокаина.
Источник: «Бомбардир»