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  • Пойманный на кокаине Еременко вызван в сборную Финляндии впервые за 9 лет

Пойманный на кокаине Еременко вызван в сборную Финляндии впервые за 9 лет

31 мая 2025, 13:23
4

Сборная Финляндии в соцсетях огласила заявку на июньские матчи отбора ЧМ-2026.

В состав попал бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Еременко. Для него это первый вызов в команду с 2016 года.

  • После ухода из «Ростова» в феврале 2021 года 37-летний Еременко играл в Финляндии за ХИФК, «Хонку» и «Гнистан». За последний спортсмен выступает по сей день.
  • Еременко выступал в российских клубах с 2011 по 2021 годы. Ранее он также выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», «Динамо К».
  • Осенью 2016 года он был дисквалифицирован на 2 года: в ходе проведения допинг-теста в его крови были обнаружены следы кокаина.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия. Вейккауслига Гнистан Финляндия Еременко Роман
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1748689780
не торропииллисссь
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Cleaner
1748690278
Совсем плохо у финнов с футболистами, раз такого деда с полки достали.
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Блямба
1748691105
Хирасебе передержка.)
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Taps
1748695515
финам совсем поплохело, не надо на русских гнать.
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