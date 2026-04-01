Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение Италии от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Это трагедия, уже третий раз. Почему у них нет футбола сложно сказать. Бывают спады, как у Германии, у Бразилии.

Эпоха бразильского футбола закончилась, когда ушли те великие футболисты. Мы перед чемпионатом мира 1966 года пять раз ездили в Бразилию и кое-чему научились», – заявил Пономарeв.