Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова

Бывший зенитовец Владислав Радимов отреагировал на включение форварда команды Александра Соболева в Клуб Григория Федотова.

«Банальная история: чем больше ты получаешь игрового времени, тем больше шансов забить. Другое дело, что если ты больше играешь, то у тебя появляется ритм игры, и тебе легче выступать. То есть у тебя больше уверенности в своих силах. А не так, чтобы, когда ты выходишь на поле реже, тебе всe время нужно психологически доказывать тренеру, что ты можешь забить. Поэтому он и находится в стартовом составе! Но и в такой команде, как «Зенит» или «Краснодар», нужно постоянно забивать, чтобы оставаться в числе лучших. Тут выбора нет, поэтому Соболев это всe понимает.

Это относится к любой команде! Криштиану Роналду в мадридском «Реале»: если будешь забивать – будешь играть. Мбаппе и Винисиус – то же самое. Помните, когда Винисиус забивал много, а когда стал меньше – перестал быть претендентом на «Золотой мяч»? Но это я беру глобальные истории! А вообще нападающий в самых сильных командах, претендующих на титул, всегда должен забивать. Кейна возьмите в пример: он больше всех в Европе забил! У Соболева точно такая же ситуация. Для того, чтобы стать «номером один» и выходить в стартовом составе, он немало потрудился.

Попадание в Клуб Григория Федотова – это определeнно значимый момент для любого нападающего. Тут вообще без вопросов! Забить сто мячей за карьеру – это мечта любого футболиста и нападающего в том числе», – сказал Радимов.