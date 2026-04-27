  • Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова

Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова

Сегодня, 15:48
4

Бывший зенитовец Владислав Радимов отреагировал на включение форварда команды Александра Соболева в Клуб Григория Федотова.

«Банальная история: чем больше ты получаешь игрового времени, тем больше шансов забить. Другое дело, что если ты больше играешь, то у тебя появляется ритм игры, и тебе легче выступать. То есть у тебя больше уверенности в своих силах. А не так, чтобы, когда ты выходишь на поле реже, тебе всe время нужно психологически доказывать тренеру, что ты можешь забить. Поэтому он и находится в стартовом составе! Но и в такой команде, как «Зенит» или «Краснодар», нужно постоянно забивать, чтобы оставаться в числе лучших. Тут выбора нет, поэтому Соболев это всe понимает.

Это относится к любой команде! Криштиану Роналду в мадридском «Реале»: если будешь забивать – будешь играть. Мбаппе и Винисиус – то же самое. Помните, когда Винисиус забивал много, а когда стал меньше – перестал быть претендентом на «Золотой мяч»? Но это я беру глобальные истории! А вообще нападающий в самых сильных командах, претендующих на титул, всегда должен забивать. Кейна возьмите в пример: он больше всех в Европе забил! У Соболева точно такая же ситуация. Для того, чтобы стать «номером один» и выходить в стартовом составе, он немало потрудился.

Попадание в Клуб Григория Федотова – это определeнно значимый момент для любого нападающего. Тут вообще без вопросов! Забить сто мячей за карьеру – это мечта любого футболиста и нападающего в том числе», – сказал Радимов.

  • Соболев в «Зените» с августа 2024 года.
  • Тогда игрока купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • У Соболева один трофей в карьере – Кубок России со «Спартаком» в 2022 году.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
DMитрий
1777294839
А вообще нападающий в самых сильных командах, претендующих на титул, всегда должен забивать. Кейна возьмите в пример: он больше всех в Европе забил! У Соболева точно такая же ситуация. Радимов точно про Соболя это сказал? Что-то не сходится...
Cleaner
1777295568
Все равно Соболев в памяти болельщиков навсегда останется перебежчиком. Сколько бы голов он не забил за карьеру...
krystayev
1777296390
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «золотой прогноз сервис». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Чугунный скороход
1777298418
Забил, попал в клуб. Все равно как человек он омно. Про него забудут после завершения карьеры
