В «Зените» приняли решение по Соболеву

Руководство «Зенита» намерено по окончании чемпионата России обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта.

Тренерский штаб петербуржцев доволен трудоспособностью форварда и его результативностью во второй части этого сезона.

Текущее соглашение Соболева с питерцами рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует обсудить новые контракты с нападающим Максимом Глушенковым, полузащитником Вильмаром Барриосом и защитником Дугласом Сантосом.