В «Зените» приняли решение по Соболеву

Руководство «Зенита» намерено по окончании чемпионата России обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта.
Тренерский штаб петербуржцев доволен трудоспособностью форварда и его результативностью во второй части этого сезона.
Текущее соглашение Соболева с питерцами рассчитано до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует обсудить новые контракты с нападающим Максимом Глушенковым, полузащитником Вильмаром Барриосом и защитником Дугласом Сантосом.
- 29-летний Соболев в этом сезоне провел 37 матчей, забил 12 голов, сделал 3 ассистта.
- 12 мая его включилии в расширенную заявку сборной России на сбор и товарищеские матчи в конце мая – начале июня.
Источник: Legalbet