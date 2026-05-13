В «Зените» приняли решение по Соболеву

13 мая, 08:19
15

Руководство «Зенита» намерено по окончании чемпионата России обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта.

Тренерский штаб петербуржцев доволен трудоспособностью форварда и его результативностью во второй части этого сезона.

Текущее соглашение Соболева с питерцами рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует обсудить новые контракты с нападающим Максимом Глушенковым, полузащитником Вильмаром Барриосом и защитником Дугласом Сантосом.

  • 29-летний Соболев в этом сезоне провел 37 матчей, забил 12 голов, сделал 3 ассистта.
  • 12 мая его включилии в расширенную заявку сборной России на сбор и товарищеские матчи в конце мая – начале июня.

Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (15)
Цугундeр
1778650854
Перестройка отменяется?)
Анатолий-Зыба-vkontakte
1778651199
Наверное Барриоса пора отпустить
Garrincha58
1778651954
Посмотрим, что будет после игры в Ростове тут уж точно, если профуфукают титул отданный на блюдечке с голубой каёмочкой то Семака могут и уволить
Lenin26
1778652519
Как по мне,всё логично,из нынешнего состава именно Барриоса нужно оставлять,тупо нет замены и купить очень сложно,Дугласа подписывают для хорошей продажи после ЧМ,Веге вполне по силам его заменить,а так по ощущениям грядёт распродажа этим летом,на выход пойдут Педро (30+),Энрике (40+),Нино (10-15),Дуглас (10-15),по ходу сезона уже минус Кассьера,Гонду поменяли на россиянина,команда готовится к новому лимиту,так как судя по высказываниям неадекватного Дегтярёва компромиссов не будет и ближайшие году лимит будут только усиливать(
Taps
1778652924
Гнать поганой метлой вместе с Семаком.
Garrincha58
1778652983
В «Зените» приняли решение по Семаку продлить контракт до 2040г
Красногвардейчик
1778653623
Пока Семак у руля, дельфины чувствуют себя спокойно
R_a_i_n
1778655538
Семак с Соболевым спелись. Хороший тандем.
Айболид
1778657093
Освободите "Вилли" . Пусть плывёт домой .
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
