Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА

Сегодня, 16:26
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему не хочет видеть Валерия Газзаева на посту главного тренера армейцев.

«Не надо Газзаеву возвращаться в ЦСКА. В одну реку дважды не входят. Он своe выиграл уже. У Газзаева такие сумасшедшие победы были.

Помню, он рассказывал мне, как убрал полкоманды после назначения в ЦСКА. Он набрал игроков, в которых поверил и которые поверили ему. Он правильно воспитал игроков, из-за чего команда блестяще играла.

При Газзаеве в порядке было всe: оборона, полузащита, нападение. Он поставил игру команде, а это самое главное. Сейчас же нет ничего, один Тороп старается отбивать», – сказал Пономарев.

  • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
  • Он тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.
  • При нем команда выиграла 10 трофеев, в том числе 3 чемпионских титула и Кубок УЕФА.

Источник: «Советский спорт»
алдан2014
1776173578
Не надо возращать,а сам нахвалил. Ни чего не понятно.
Ответить
BykAs
1776176643
Жаль, что не пригласят. Задолбали эти иноземцы.
Ответить
Snek
1776177523
Я не понимаю, Пономарёв с Газзаев там бухают что ли вместе? По кругу гоняют одно и тоже уже десятый год. Все гамно, кроме Газзаева, но Газзаева не надо, потому что он слишком крутой! Газзаев не набирал игроков, их набирала селекция в первую очередь, а менеджмент договаривался и заключал сделки, Газзаев подтверждал нужен или не нужен игрок. Самое большое достижение Газзаева, как тренера - это то, что он сумел создать коллектив, который превратился в настоящую семью и костяк этого коллектива провёл слаженно друг с другом 10+ лет и остался даже после его ухода. Всё остальное - это уже лишние оды и перезаписывание чужих достижение Газзаеву. Не стоит забывать, что Бабаев, которого так любят сейчас во всём винить болельщики ещё с тех времён руководил ЦСКА и именно он приглашал этих игроков, и именно его селекция их находила.
Ответить
Snek
1776177824
И почему он вечно пытается принизить других тренеров? Слуцкий дошёл с ЦСКА до четверть финала ЛЧ, это тоже дорогого стоит, не хуже трофея ЛЕ. И Чемпионства при нём были, и громкие победы были. Всегда надо пиарить свою кодлу что ли? Некрасиво это со стороны Пономарёва.
Ответить
Romeo 123
1776178965
Газаев младший цска в помощь
Ответить
