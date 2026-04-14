Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему не хочет видеть Валерия Газзаева на посту главного тренера армейцев.
«Не надо Газзаеву возвращаться в ЦСКА. В одну реку дважды не входят. Он своe выиграл уже. У Газзаева такие сумасшедшие победы были.
Помню, он рассказывал мне, как убрал полкоманды после назначения в ЦСКА. Он набрал игроков, в которых поверил и которые поверили ему. Он правильно воспитал игроков, из-за чего команда блестяще играла.
При Газзаеве в порядке было всe: оборона, полузащита, нападение. Он поставил игру команде, а это самое главное. Сейчас же нет ничего, один Тороп старается отбивать», – сказал Пономарев.
- Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
- Он тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.
- При нем команда выиграла 10 трофеев, в том числе 3 чемпионских титула и Кубок УЕФА.
Источник: «Советский спорт»