  • Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 16:17
17

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич дал оценку пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца.

Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мажич Милорад
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1777296829
Занавес
Император 1
1777296848
Де Г'енерат. Отлично, Краснодар ещё и мразича купил, хотя и так понятно было
Бумбраш
1777297033
Надо ему по ипалу вмажич,тогда всё ясно будет..мразь продажная
шахта Заполярная
1777297161
А что еще от мражича можно было ожидать.
рылы
1777297320
молодец. держи 5000 морковок на балансе в озоне (проверь личный кабинет!). фсястрана видела, как позорные коровы засудили хряков при помощи купленного судейства - а этому всё *роса*.
NewLife
1777297615
Мажич еще меньше Чердака понимает футбол. Как такого козла могли назначить руководить судьяими ? Да потому что те, кто его назначал, тоже ниже уровня чердака.
Lenin26
1777297970
Кто бы сомневался,это другое)))
NewLife
1777298074
Здравый смысл: пенальти должны назначаться тогда, когда игрок сознательно играет частью тела (рукой), которой играть нельзя, или когда случайная неумышленная игра рукой ликвидирует опасность воротам. Эти кретины назначают пенки против Спартака даже тогда когда игрок получает мячом по локтю от игрока противника, к которому спартаковец стоит спиной и не видит.
Цугундeр
1777298151
) У Мажича не может быть вердикта. Только отмазы, пАнимаешь.)
Краснодарец чемпион
1777298326
Правильно. Пусть свин*и поноют
