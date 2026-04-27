Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич дал оценку пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца.

Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти», – сказал Мажич.