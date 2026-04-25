  • Спартаковец Литвинов раскрыл подробности перепалки с Кордобой

Спартаковец Литвинов раскрыл подробности перепалки с Кордобой

Сегодня, 23:11

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о перепалке с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

  • «Краснодар» в 26-м туре РПЛ добился волевой победы на «Лукойл Арене» со счетом 2:1.
  • Краснодарцы лидируют в РПЛ.
  • «Спартак» идет 6-м.

– Вам пришлось много играть с Кордобой. Как оцените единоборства с ним и тот эпизод, когда вы «напихали» ему.

– Это мощный нападающий, против которого надо всегда быть сконцентрированным. Было пара моментов, когда мы его упускали – и сразу была опасность. А в том моменте он ударил Джику и начал что-то рассказывать. Я сказал, что не надо так делать – и все.

– Его реакция?

– Он был недоволен.

– Как прокомментируете момент, когда пришел победный гол «Краснодара»?

– Потеря концентрации. Футболистов «Краснодара» в нашей штрафной было больше, чем нас. Разберем это.

Еще по теме:
Шалимов высказался о пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар» 11
Игрок «Краснодара» назвал три причины победы над «Спартаком» 35
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кордоба Джон Литвинов Руслан
Главные новости
Челестини выступил в стиле Черчесова
23:21
1
Спонсор «Крыльев Советов» надеется на вылет команды из РПЛ
23:04
4
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
22:29
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)
21:55
6
РПЛ. ЦСКА не смог победить «Рубин» (0:0), у команды Челестини 4 матча подряд без побед
21:26
23
Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА
21:01
8
Смородская знает, почему «Локо» выбыл из чемпионской гонки
20:34
8
Комментарий Галактионова после поражения «Локо» от «Крыльев Советов»
20:19
6
В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора
19:59
4
Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист
19:31
6
Спартаковец Литвинов раскрыл подробности перепалки с Кордобой
23:11
В «Спартаке» пообещали конкуренцию с «Зенитом» в следующем сезоне
22:56
1
Артига отреагировал на ничью «Рубина» с ЦСКА
22:36
1
Первый тренер Соболева унизил форварда «Зенита»
21:21
5
Министр просвещения прокомментировал наличие в «Зените» безграмотного футболиста
21:13
4
Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА
21:01
8
Непомнящий призвал «Динамо» беречь яйца в матче с «Сочи»
20:50
1
Смородская знает, почему «Локо» выбыл из чемпионской гонки
20:34
8
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал уверенную победу над «Локо»
20:26
Комментарий Галактионова после поражения «Локо» от «Крыльев Советов»
20:19
6
В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора
19:59
4
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:55
РПЛ. «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы покинули зону стыков
18:55
51
Гаджиев двумя словами описал новый лимит на легионеров
18:42
1
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – ЦСКА: 25 апреля 2026
18:20
Черчесов высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
18:01
2
Игрок «Ахмата» описал одним прилагательным будущий матч с «Зенитом»
17:42
1
Ахметзянов прокомментировал неожиданную победу «Оренбурга» над «Ростовом»
17:36
Тренер «Ростова» оценил поражение от «Оренбурга»
17:27
2
Футболист «Ростова» недоволен признанием лучшим в матче с «Оренбургом»: «Не нужна мне эта награда»
17:17
2
«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу
17:04
13
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
16:57
50
«Зенит» унизил «Спартак» в ЮФЛ
16:52
40
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Оренбург»: голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
РПЛ. «Оренбург» вырвал победу над «Ростовом» и покинул зону стыков
16:27
30
Бышовец раскрыл размер своей пенсии
16:23
30
Радимов дал обещание «Сочи» на случай сохранения прописки в РПЛ
16:14
1
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 25 апреля 2026
15:51
Все новости
