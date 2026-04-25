Спартаковец Литвинов раскрыл подробности перепалки с Кордобой

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о перепалке с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Краснодар» в 26-м туре РПЛ добился волевой победы на «Лукойл Арене» со счетом 2:1.

Краснодарцы лидируют в РПЛ.

«Спартак» идет 6-м.

– Вам пришлось много играть с Кордобой. Как оцените единоборства с ним и тот эпизод, когда вы «напихали» ему.

– Это мощный нападающий, против которого надо всегда быть сконцентрированным. Было пара моментов, когда мы его упускали – и сразу была опасность. А в том моменте он ударил Джику и начал что-то рассказывать. Я сказал, что не надо так делать – и все.

– Его реакция?

– Он был недоволен.

– Как прокомментируете момент, когда пришел победный гол «Краснодара»?

– Потеря концентрации. Футболистов «Краснодара» в нашей штрафной было больше, чем нас. Разберем это.