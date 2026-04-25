Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов высказался о пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

Шалимов высказался о пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»

25 апреля, 13:59
12

Российский тренер Игорь Шалимов дал оценку пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

«Мы столкнулись с ситуацией, когда никто не понимает ничего в трактовках. А назначение пенальти за игру рукой должно быть очень четкой историей, когда трактовки понятны.

У «Краснодара» в матче с «Балтикой» в прошлом туре был идентичный момент – идет борьба, игроки толкаются, Оласе попадают в руку – это не пенальти.

Здесь происходит то же самое – толкаются Умяров и Кордоба. Умяров после толчка Кордобы совершает естественное для этой игровой ситуации движение рукой. То есть рука расширила площадь тела, но положение руки для этой игровой ситуации было естественным. Мяч попал в руку, которая для этой игровой ситуации находилась в абсолютно естественном положении.

А если вспомним этот момент и увидим, что после касания руки Умярова не было никакой опасной ситуации, то решение арбитра должно быть очевидным – пенальти тут ставить было абсолютно не за что. Не пенальти на Оласе, и не пенальти на Умярове.

Но все идет от Мажича. Задача такая – чем меньше ошибок у арбитров, тем лучше его работы. Поэтому, чтобы работа была лучше, ошибок надо признавать меньше.

И у меня есть большой вопрос к ВАР – зачем вы зовете арбитра на такие ситуации, как в случае с пенальти на Умярове и Дивееве? Зачем встревать в игру, когда ошибка неочевидна?» – сказал Шалимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Краснодарец чемпион
1777115527
Нормально всё, это только свин*и ноют вечно, что против них судят!
Ответить
Бумбраш
1777116320
На варе сидел кирюшка,а он ещё та питерская шлюшка
Ответить
Интерес
1777118675
Дело, видимо, в наваре, что имеют там на ВАРе. Ну а чтобы не спалиться, надо с полевым делиться...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777125247
Всё ясно. Быков тащат, Зенит топят. Гыгыгы
Ответить
Alex Flash
1777125288
ЕСТЬ клевая идея подходить к штрафной и метить в руку
Ответить
Hector вернулся
1777128200
Ситуации одинаковые, но судьи почему то трактуют по разному.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 