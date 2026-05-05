Реакция Шалимова на увольнение Челестини из ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об уходе Фабио Челестини из ЦСКА.

«Не понял, зачем в этой истории все упиралось в неустойку. Было понятно, что тренер попрет рогом в решающем матче сезона – ничего перед «Спартаком» он менять не будет.

А сейчас эмоциональный всплеск будет и, возможно, тот, кто пришел на смену, выстроит игру не от себя, учитывая все проблемы, а от соперника.

«Спартак» очень быстрый в контратаках, дашь простор – получишь много. Но как только против «Спартака» играют вязко, насыщая свою половину поля, появляется шанс.

То есть сыграть так, как Нижний против «Спартака» недавно. Клуб обязан был принимать меры – и клуб их принял.

При Челестини, очевидно, все шло только вниз. Уверен, в команде все уже подустали от этого тренера.

И это еще один пример того, что к приглашению иностранца, который у нас никогда не работал, надо подходить очень аккуратно – надо знать чемпионат, нюансы подготовки и сборов.

А сейчас у ЦСКА есть шанс на матч со «Спартаком» в Кубке. В одной игре может случиться все, что угодно. Уверен, что нужны изменения в схеме», – заявил Шалимов.