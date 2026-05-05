Реакция Шалимова на увольнение Челестини из ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об уходе Фабио Челестини из ЦСКА.
«Не понял, зачем в этой истории все упиралось в неустойку. Было понятно, что тренер попрет рогом в решающем матче сезона – ничего перед «Спартаком» он менять не будет.
А сейчас эмоциональный всплеск будет и, возможно, тот, кто пришел на смену, выстроит игру не от себя, учитывая все проблемы, а от соперника.
«Спартак» очень быстрый в контратаках, дашь простор – получишь много. Но как только против «Спартака» играют вязко, насыщая свою половину поля, появляется шанс.
То есть сыграть так, как Нижний против «Спартака» недавно. Клуб обязан был принимать меры – и клуб их принял.
При Челестини, очевидно, все шло только вниз. Уверен, в команде все уже подустали от этого тренера.
И это еще один пример того, что к приглашению иностранца, который у нас никогда не работал, надо подходить очень аккуратно – надо знать чемпионат, нюансы подготовки и сборов.
А сейчас у ЦСКА есть шанс на матч со «Спартаком» в Кубке. В одной игре может случиться все, что угодно. Уверен, что нужны изменения в схеме», – заявил Шалимов.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.