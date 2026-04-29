Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил назначение пенальти в пользу «быков» в гостевом матче 27-го тура РПЛ «Динамо Мх» (2:1).

«Краснодар» третью подряд игру проводит в режиме, когда надо отыгрываться. И команда сражается, переламывает ход матча.

По пенальти у меня вопросов нет. Кордобу схватили, он упал. Конечно, от такого захвата форварды так не падают. С другой стороны, нападающим приходится падать, потому что иначе судьи на такие захваты в штрафной не реагируют.

Что касается разговоров о том, что тащат «Краснодар», я бы вообще иначе смотрел на вещи. Тащат не команду, а Мажича, в трактовках которого все меньше и меньше ошибок – он готов оправдать любое решение арбитров. Но если его оставят и дальше руководить, то надо менять систему: не должно быть так, что готовит арбитров, назначает их на матчи и потом решает, ошиблись они или нет, один и тот же человек», – сказал Шалимов.