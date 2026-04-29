Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»

Сегодня, 14:26

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил назначение пенальти в пользу «быков» в гостевом матче 27-го тура РПЛ «Динамо Мх» (2:1).

«Краснодар» третью подряд игру проводит в режиме, когда надо отыгрываться. И команда сражается, переламывает ход матча.

По пенальти у меня вопросов нет. Кордобу схватили, он упал. Конечно, от такого захвата форварды так не падают. С другой стороны, нападающим приходится падать, потому что иначе судьи на такие захваты в штрафной не реагируют.

Что касается разговоров о том, что тащат «Краснодар», я бы вообще иначе смотрел на вещи. Тащат не команду, а Мажича, в трактовках которого все меньше и меньше ошибок – он готов оправдать любое решение арбитров. Но если его оставят и дальше руководить, то надо менять систему: не должно быть так, что готовит арбитров, назначает их на матчи и потом решает, ошиблись они или нет, один и тот же человек», – сказал Шалимов.

  • На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что игрок махачкалинцев завалил колумбийца, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с «точки», но попал в штангу.
  • Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич работает на этой должности с июня 2023 года.

Еще по теме:
Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару» 7
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова 5
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Шалимов Игорь
Главные новости
Семшов: «Карседо продолжают обсуждать в режиме гения»
15:37
Фото«Пари НН» объявил о назначении нового тренера
15:09
3
Жена Сафонова отреагировала на игру «ПСЖ» – «Бавария»
14:57
Мостовой – о спаде «Балтики»: «Кто у них там – Талалуев или Талалаев?»
14:46
8
«Спартак» готов продать легионера за 30 миллионов
14:37
9
Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»
14:26
У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии
14:06
3
Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»
13:56
2
Определены основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»
13:40
1
Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»
13:26
15
Все новости
Все новости
Защитник сборной России может сменить клуб в РПЛ
15:49
Дивеев сказал, готов ли играть в Европе
15:26
1
Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»
14:26
У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии
14:06
3
Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»
13:56
2
Челестини назвал глупым вопрос об отставке
13:47
1
Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»
13:26
15
«Спартак» готов расстаться с форвардом
13:04
5
Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару»
12:40
11
Петржела высказался о возможном провале Семака
12:27
Иностранный клуб вновь заинтересовался опорником «Динамо»
12:13
Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко
11:58
2
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова
11:46
5
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
11:37
4
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
11:28
3
Фото«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины
11:08
5
Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо
10:42
1
Канчельскис посмеялся над игрой «Спартака»
09:49
14
Аршавин назвал единственный матч, где «Краснодар» еще может потерять очки
09:26
14
В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского
Вчера, 22:30
Карпин оценил готовность Кисляка к трансферу в европейский клуб
Вчера, 22:05
Булыкин назвал лучшего футболиста, против которого он играл
Вчера, 21:46
Орлов дал прогноз на будущее Сперцяна
Вчера, 21:18
3
Карпин назвал единственную команду РПЛ, удивившую его в этом сезоне
Вчера, 20:58
5
«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца
Вчера, 20:42
13
Пономарев спрогнозировал, кто станет бронзовым призером РПЛ
Вчера, 20:34
6
ЭСК РФС рассмотрит спорные моменты в матчах «Краснодара», «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:21
Карпин рассказал о двух проблемах после переезда в Испанию
Вчера, 20:03
Все новости
