Карпин определил лучшего игрока сезона РПЛ

Валерий Карпин, главный тренер сборной России, назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком сезона РПЛ, но сделал это с долей сомнения.

Тренер ответил на вопрос корреспондента во время поездки на матч ЮФЛ между «Аланией» и «Ротором».

«Лучший игрок чемпионата России? Без понятия. Пусть будет Джон Кордоба. Но это не точно», – сказал Карпин.