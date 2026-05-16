Карпин определил лучшего игрока сезона РПЛ

Валерий Карпин, главный тренер сборной России, назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком сезона РПЛ, но сделал это с долей сомнения.
Тренер ответил на вопрос корреспондента во время поездки на матч ЮФЛ между «Аланией» и «Ротором».
«Лучший игрок чемпионата России? Без понятия. Пусть будет Джон Кордоба. Но это не точно», – сказал Карпин.
- Перед заключительным туром колумбиец вместе с «Краснодаром» продолжает бороться за титул – команда Мурада Мусаева идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка (63 против 65).
- Третью строчку занимает «Локомотив» с 53 баллами.
- Все встречи 30-го тура Мир РПЛ состоятся 17 мая и стартуют в 18:00 по московскому времени.
Источник: «Спорт-Экспресс»