Игрок «Краснодара» назвал три причины победы над «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Мозес Давид Кобнан сформулировал рецепт волевой победы своей команды над «Спартаком» в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

Южане пропустили первыми, но в итоге выиграли со счетом 2:1.

Набрав три очка, они вернули лидерство в чемпионате, сместив «Зенит» с 1-го места.

– За счет чего смогли вырвать победу в матче со «Спартаком»?

– Менталитет, настрой и командная работа.