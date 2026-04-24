  Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня, 17:41
26

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал документ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов Российской Премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.

Футбол в России – это абсолютный лидер среди остальных видов спорта по количеству занимающихся – более 3,5 млн человек. В стране 22 тыс футбольных полей и почти 300 крытых манежей. В Едином календарном плане Минспорта 500 спортивных мероприятий по футболу. Однако мы видим дисбаланс в финансировании футбола.

Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ – более 120 млрд. руб.

Несмотря на то, что и среди этих средств 70-80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спортклубы тратят 7,4 млрд. руб – 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные.

В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз.

В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат», – написал Дегтярев.

  • Нынешний лимит действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
Skull_Boy
1777043549
Такими темпами ЗПРФ скатится на любительский уровень
k611
1777044739
Пофиг этот лимит был бы если бы игроки были действительно сильные. А так исскуственно будут иметь место в составе ещё и деньги по контракту будут получать незаслуженно большие. В нынешних реалиях это недальновидное решение...
mahan
1777044972
Так только убивают футбол в России, конкуренции не будет. Те кто с российскими паспортами будут получать большие зарплаты, и играть не особо будут.Хорошие иностранцы видя всё это просто не поедут в РПЛ, тем более мы и так не участвуем в евро кубках. Раз сокращаете лимит на легионеров, тогда введите жесткий потолок зарплат для российских игроков, и введите ограничения по комиссиям агентов.
biber.ru
1777045618
Вряд ли все выделенные работают в футболе.
sochi-2013
1777045657
" в заявке клуба разрешено не более 12 иностранных игроков (вместо 13), а на поле — не более 7 (вместо 8)" Очень жестоко. Прям звери!
волчарик
1777046265
А что изменится? В лигу добавятся 16 не готовых пацанов или игроков ФНЛ.
Бумбраш
1777046303
Всё таки прогнули министра.рубить,так рубить
волчарик
1777047151
Не понимаю только, зачем эта показуха? Или оставьте как есть или рубите уже по полной. Футбол у нас и так средненький, зато будут все свои. А мы болельщики привыкнем.
subbotaspartak
1777048017
При всём своём 60-летним стажем болельщика - всегда говорил, что миллионные, нет - многомиллионные месячные зарплаты в любой отрасли, дворцы артистов и т.п. - дикость в нашей стране.
Foxitkuban
1777049153
Клоун
